Юрий Лоза раскритиковал Шнурова и Милонова

По его словам, они оба являются "балбесами", и он не хочет лишний раз их пиарить. Он также добавил, что выступает против нецензурной лексики.

"Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: "я матом пользуюсь красиво", то я ему отвечаю: "также красиво матом пользуются помоечные бомжи!", — сказал Лоза.

Он также предложил выделить специальные места с ограничением по возрасту, в которых можно употреблять нецензурную лексику.

"Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться!", — заключил Лоза.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза обрушился с критикой на "Голубой огонек".