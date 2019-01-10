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Юрий Лоза раскритиковал Шнурова и Милонова 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкант Юрий Лоза высказался о конфликте депутата Госдумы Виталия Милонова и певца Сергея Шнурова. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По его словам, они оба являются "балбесами", и он не хочет лишний раз их пиарить. Он также добавил, что выступает против нецензурной лексики.
"Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: "я матом пользуюсь красиво", то я ему отвечаю: "также красиво матом пользуются помоечные бомжи!", — сказал Лоза.
Он также предложил выделить специальные места с ограничением по возрасту, в которых можно употреблять нецензурную лексику.
"Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться!", — заключил Лоза.
Ранее сообщалось, что Юрий Лоза обрушился с критикой на "Голубой огонек".
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Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Сергей Шнуров , Виталий Милонов , Госдума
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