Известная актриса Юлия Высоцкая, судя по всему, решила поэкспериментировать со своей прической. На страничке в социальной сети Instagram она разместила снимок, на котором предстала в заметно обновленном виде. Звезда подстриглась практически налысо.
Супруга режиссера Андрея Кончаловского — телеведущая и актриса Юлия Высоцкая — заслужила похвалу своих подписчиков за естественный образ без грима и макияжа.
«Как там в детском стишке. Лысая башка, дай кусочек пирожка!» — заявила Высоцкая.
С чем связана такая кардинальная смена имиджа звезда пояснять не стала. Она лишь пожелала всех своим подписчикам хорошего дня.
«Когда человек красив! Хоть какая прическа!» «Красивая в любом обличье», «У вас красивое лицо и красивая форма головы. Вам и с такой причёской хорошо. Красоту ничем не испортить», «Уважаю вас. Вы без понтов, самокритичная, не требуете лайков. Очень раздражает, когда об этом постоянно напоминают. Вы настоящая, живая, всегда улыбающаяся», «Видно не все хорошо у Юли, что она так подстриглась. Ей идет, но стиль ретро и женственный ее больше укрощает, а здесь плётки не хватает и депрессией попахивает», — заметили в комментариях пользователи.