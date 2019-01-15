Юлия Высоцкая кардинально сменила имидж и подстриглась практически налысо

Известная актриса Юлия Высоцкая , судя по всему, решила поэкспериментировать со своей прической. На страничке в социальной сети Instagram она разместила снимок, на котором предстала в заметно обновленном виде. Звезда подстриглась практически налысо.

Супруга режиссера Андрея Кончаловского — телеведущая и актриса Юлия Высоцкая — заслужила похвалу своих подписчиков за естественный образ без грима и макияжа.

«Как там в детском стишке. Лысая башка, дай кусочек пирожка!» — заявила Высоцкая.

С чем связана такая кардинальная смена имиджа звезда пояснять не стала. Она лишь пожелала всех своим подписчикам хорошего дня.