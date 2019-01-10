Рудковскую втянули в скандал с наркотиками

Известного продюсера Яну Рудковскую обвинили в том, что ее воспитанники пристрастились к наркотикам. Скандал в Сети разожгла блогер Лена Миро . Рудковская в долгу не осталась и жестко прошлась по любительнице эпатажа.

Началось все с высказывания Димы Билана : популярный певец, которого продюсирует Яна Рудковская, заявил о необходимости цензуры на российской эстраде. По мнению артиста, такая мера "просеет трэш и вседозволенность", в который сваливается музыкальная индустрия.

Миро не упустила возможности порассуждать на злободневную тему — попутно заявив, что у Билана "сопливый от стирального порошка" нос. А в том, что на российской эстраде господствуют "трэш и вседозволенность", по мнению Миро, виноваты некоторые деятели музыкальной индустрии — в том числе и продюсер Билана Яна Рудковская.

Дима, в свою очередь, обвинил блогера в паразитировании на оппонентах и пиаре за счет комментирования мнений известных и "полуизвестных" людей. В сопровождавшем пост видео певец выразил надежду, что больше не увидит и не услышит о Лене.

Однако Миро не успокоилась и продолжила свое "расследование" в отношении Рудковской. Блогер вспомнила, что продюсер является еще и крестной матерью Алеси Кафельниковой, лечившийся от наркомании. И привела пост самой дочери известного теннисиста.

"Именно в Лондоне я впервые покурила траву. Это был дикий кайф, на время ко мне вернулось утерянное равновесие. Так начался мой роман с наркотиками", — писала Кафельникова. "Совпадение? Не думаю ©", — комментирует признание Алеси Миро.

Тут уже и Рудковская не сдержалась. Она напомнила, что блогер давно покинула Россию и "брызжет ядом из-за границы" — так как в российских судах ее ждут иски о клевете и защите чести и достоинства от уважаемых людей. "По этим статьям вряд ли посадят, а вот исправительные работы, эдак на месяца 3, Вас, Леночка, точно отрезвят", — написала продюсер.

Рудковская также интересуется, почему Лена не критикует шоу-бизнес в Голландии, где она обретается. Скорее всего, потому, что за подрыв репутации в Нидерландах придется платить не 50 тысяч рублей, а 1 миллион долларов, предположила Рудковская.