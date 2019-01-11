«Лечилась между съемками»: партнер о последних днях Полищук 

Актер Борис Смолкин, звезда ситкома «Моя прекрасная няня», вспомнил о последних днях жизни народной артистки России Любови Полищук, являвшейся его партнершей по сериалу. По словам Смолкина, всенародная любимица снималась вплоть до последних месяцев жизни, несмотря на рак.
Заслуженный артист России Борис Смолкин, известный по роли дворецкого Константина в популярном сериале 2000-х «Моя прекрасная няня», рассказал о последних днях актрисы Любови Полищук, являвшейся его партнершей по ситкому. Смолкин, в частности, напомнил, что в комедийном проекте знаменитая артистка снималась вплоть до самой своей смерти.
«Мы были немного знакомы и до сериала — чуть-чуть общались. Несмотря на болезнь, она продолжала сниматься до последней серии. Появлялась в сопровождении своего директора или продюсера, ложилась, — поведал 70-летний актер. — У нее еще была, на мой взгляд, дурная особенность: Люба очень любила высоченные каблуки. Я понимал, что с ее ростом, с ее широкой костью, ей тяжело было стоять. Но она не мыслила себя без высоченных каблуков. И ложилась в промежутках, запиралась у себя в гримерке.
У нас с ней была маленькая сценка, и она меня попросила: «Боря, а можно я буду сидя?» И мы сыграли эту сценку — она сидела на стуле, я стоял рядом».
Артист также вспомнил момент, когда узнал о кончине Полищук.
«Ей приходилось ложиться на лечение между съемками. Потом мы разъехались, я уехал в Санкт-Петербург — и узнал о смерти Любови, будучи в больнице. Помню, тогда даже схватил сигарету — меня увидел врач, но не стал ничего по этому поводу говорить, лишь попросил курить в форточку», — поделился Смолкин в эфире программы «Судьба человека».
Народная артистка страны Любовь Полищук скончалась 28 ноября 2006 года на 58-м году жизни. За год до этого, в 2005-м, актрисе диагностировали рак позвоночника, возникший — согласно одной из наиболее правдоподобных версий — вследствие автомобильной аварии, в которую женщина попала в самом начале нулевых.
Несмотря на саркому, звезда отечественного кино продолжала сниматься вплоть до последних месяцев жизни. Ее последней большой работой стала яркая роль матери главной героини в «Моей прекрасной няне», абсолютном хите минувшего десятилетия. Как рассказывала уже после кончины Полищук ее экранная дочь в ситкоме Анастасия Заворотнюк, неожиданное возвращение Любови Григорьевны на съемочную площадку стало для ее партнеров настоящим счастьем.
«На второй год, когда началась работа над новым большим блоком, Полищук из-за болезни уже не принимала участия в съемках. Хотя мы рассчитывали, что она вернется. И она вернулась! Снималась последняя свадебная серия, и она пришла! Для нас это была огромная радость.
Я считаю, сериал очень много потерял без Любови Григорьевны. Я знаю, что и она очень скучала по «Няне». И она необыкновенно мужественная женщина. Даже чувствуя себя очень плохо, всегда блестяще выглядела. И над собой посмеивалась», — делилась в свое время актриса.
По мнению некоторых поклонников Полищук, фатальную травму позвоночника артистка получила не в той самой жуткой аварии, но задолго до этого, а именно — еще в 70-х, когда Любовь Григорьевна участвовала в съемках легендарного четырехсерийного фильма «Двенадцать стульев» Марка Захарова. В одной из сцен ленты Андрей Миронов, исполнитель роли Остапа Бендера, бросал героиню Полищук во время танца, и какой-то из дублей якобы получился неудачным, завершившись повреждением позвоночника актрисы.
Режиссер картины Марк Захаров, однако, всячески опровергал подобные обвинения.
«Я стоял в полутора метрах от этого трюкового падения и все прекрасно видел, — цитирует кинематографиста «Комсомольская правда».
— Это потом кто-то придумал веселую историю, что забыли положить матрас и грохнули актрису на голый пол. Но это всего лишь театральная байка! Она была в духе Любы Полищук.
На самом деле этого, конечно, не было, не бывает так в кино. Мы неоднократно и очень тщательно репетировали этот трюк, там лежали два матраса! Это же так всегда — услышал звон, не знаешь, где он. Ведь Люба попадала в жуткую автомобильную катастрофу, где ей выбило диски позвоночника. И вот уже после этого у нее и начались проблемы со спиной».