«Лечилась между съемками»: партнер о последних днях Полищук

Актер Борис Смолкин , звезда ситкома «Моя прекрасная няня», вспомнил о последних днях жизни народной артистки России Любови Полищук , являвшейся его партнершей по сериалу. По словам Смолкина, всенародная любимица снималась вплоть до последних месяцев жизни, несмотря на рак.

Заслуженный артист России Борис Смолкин, известный по роли дворецкого Константина в популярном сериале 2000-х «Моя прекрасная няня», рассказал о последних днях актрисы Любови Полищук, являвшейся его партнершей по ситкому. Смолкин, в частности, напомнил, что в комедийном проекте знаменитая артистка снималась вплоть до самой своей смерти.

«Мы были немного знакомы и до сериала — чуть-чуть общались. Несмотря на болезнь, она продолжала сниматься до последней серии. Появлялась в сопровождении своего директора или продюсера, ложилась, — поведал 70-летний актер. — У нее еще была, на мой взгляд, дурная особенность: Люба очень любила высоченные каблуки. Я понимал, что с ее ростом, с ее широкой костью, ей тяжело было стоять. Но она не мыслила себя без высоченных каблуков. И ложилась в промежутках, запиралась у себя в гримерке.

У нас с ней была маленькая сценка, и она меня попросила: «Боря, а можно я буду сидя?» И мы сыграли эту сценку — она сидела на стуле, я стоял рядом».

Артист также вспомнил момент, когда узнал о кончине Полищук.

«Ей приходилось ложиться на лечение между съемками. Потом мы разъехались, я уехал в Санкт-Петербург — и узнал о смерти Любови, будучи в больнице. Помню, тогда даже схватил сигарету — меня увидел врач, но не стал ничего по этому поводу говорить, лишь попросил курить в форточку», — поделился Смолкин в эфире программы «Судьба человека».

Народная артистка страны Любовь Полищук скончалась 28 ноября 2006 года на 58-м году жизни. За год до этого, в 2005-м, актрисе диагностировали рак позвоночника, возникший — согласно одной из наиболее правдоподобных версий — вследствие автомобильной аварии, в которую женщина попала в самом начале нулевых.

Несмотря на саркому, звезда отечественного кино продолжала сниматься вплоть до последних месяцев жизни. Ее последней большой работой стала яркая роль матери главной героини в «Моей прекрасной няне», абсолютном хите минувшего десятилетия. Как рассказывала уже после кончины Полищук ее экранная дочь в ситкоме Анастасия Заворотнюк , неожиданное возвращение Любови Григорьевны на съемочную площадку стало для ее партнеров настоящим счастьем.

«На второй год, когда началась работа над новым большим блоком, Полищук из-за болезни уже не принимала участия в съемках. Хотя мы рассчитывали, что она вернется. И она вернулась! Снималась последняя свадебная серия, и она пришла! Для нас это была огромная радость.

Я считаю, сериал очень много потерял без Любови Григорьевны. Я знаю, что и она очень скучала по «Няне». И она необыкновенно мужественная женщина. Даже чувствуя себя очень плохо, всегда блестяще выглядела. И над собой посмеивалась», — делилась в свое время актриса.

По мнению некоторых поклонников Полищук, фатальную травму позвоночника артистка получила не в той самой жуткой аварии, но задолго до этого, а именно — еще в 70-х, когда Любовь Григорьевна участвовала в съемках легендарного четырехсерийного фильма «Двенадцать стульев» Марка Захарова . В одной из сцен ленты Андрей Миронов , исполнитель роли Остапа Бендера , бросал героиню Полищук во время танца, и какой-то из дублей якобы получился неудачным, завершившись повреждением позвоночника актрисы.

Режиссер картины Марк Захаров, однако, всячески опровергал подобные обвинения.

«Я стоял в полутора метрах от этого трюкового падения и все прекрасно видел, — цитирует кинематографиста «Комсомольская правда».

— Это потом кто-то придумал веселую историю, что забыли положить матрас и грохнули актрису на голый пол. Но это всего лишь театральная байка! Она была в духе Любы Полищук.

На самом деле этого, конечно, не было, не бывает так в кино. Мы неоднократно и очень тщательно репетировали этот трюк, там лежали два матраса! Это же так всегда — услышал звон, не знаешь, где он. Ведь Люба попадала в жуткую автомобильную катастрофу, где ей выбило диски позвоночника. И вот уже после этого у нее и начались проблемы со спиной».