Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы «Корни»

Модель из Ростова-на-Дону Александра Михайлова требует публичных извинений от солиста группы "Корни" Алексея Кабанова . Она утверждает, что певец высмеял ее за желание выйти за него замуж. Якобы артист подчеркнул, что девушка ему не ровня.

В начале 2000-х Александра была ярой фанаткой группы "Корни" особенно красотке импонировал Алексей Кабанов. Михайлова когда-то даже мечтала стать женой молодого артиста.

Недавно, вспомнив о несбывшихся грезах, модель высмеяла кумира своей юности в микроблоге. Девушка нашла в соцсетях свежую фотографию Кабанова и оставила язвительный комментарий. "А раньше он казался симпатичным. Хорошо, что мечта детства не сбылась, и я не вышла за него замуж", — написала красотка.

К Михайловой присоединились другие пользовательницы Сети. Они также отмечали, что когда-то были влюблены в солиста "Корней", и им повезло "не стать женой Алексея Кабанова".

Алексея эти комментарии задели за живое. "Рада, что пронесло? Меня не интересуют девушки с Iq ниже 50-ти, так что спите спокойно, замужество со мной ни одной из вас не грозит", — отметил певец. Михайлова не отступала. Модель ниже написала: "дно".

Певец решил ответить на выпад Александры. В адрес девушки посыпалась нецензурная брань. "Пошла на ***. Дно — это твои родители, которые тебя не воспитали", — в ярости заметил он и ниже пообещал помочиться на лицо девушки при встрече.

Михайлова была потрясена грубостью ответа экс-кумира. Теперь Александра планирует призвать обнаглевшего Алексея к ответу. Красотка наняла адвоката и готовит заявление в суд. Певец и модель решили выяснить отношения в студии программы "На самом деле" Первого канала.

В начале передачи на съемочной площадке появилась жена солиста группы "Корни" Алексея Кабанова — Розалия. Девушка защищала супруга. "Человек имеет право ответить вам. За что боролись, на то и напоролись. Я считаю, что этого он не писал, потому что с Алексеем я живу уже семь лет. Он любящий, заботливый муж и отец. Он ранимый человек, но таких слов он не писал", — отметила Кабанова.

Певец свою вину не признавал. Кабанов утверждал, что не имеет отношения к скандальным комментариям. "Есть доступ у аккаунта у неких администраторов. Может быть ей написали немного грубо, но правильно", — отметил артист. Однако проверка на детекторе лжи показала, что вокалист врет. Комментарии, которые обсуждаются в студии, оставил сам Алексей.

Артист долго отказывался извиняться перед обиженной моделью, Кабанов отмечал, что именно он пострадавшая сторона в этом конфликте. Однако в ходе обсуждения он все же сказал то, что хотела услышать от него Александра: "Я местами переборщил, я перегнул палку, я просто пытался обороняться".

Ведущий Дмитрий Шепелев неожиданно вступился за солиста группы "Корни". Судя по всему, шоумен не раз сталкивался с травлей в Сети.

"Я предлагаю посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Кто-нибудь пытался поставить себя на место публичного человека? Кто-нибудь когда-нибудь читал что-то подобное в свой адрес? По-вашему, ему легко? И я понимаю, что он чувствует. Кто-нибудь получал такое количество грязи на себя ежедневно?" — с какой-то бессильной злобой резюмировал Шепелев.