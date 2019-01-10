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Затравленный Шепелев оправдал грязную выходку солиста группы «Корни» 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Модель из Ростова-на-Дону Александра Михайлова требует публичных извинений от солиста группы "Корни" Алексея Кабанова. Она утверждает, что певец высмеял ее за желание выйти за него замуж. Якобы артист подчеркнул, что девушка ему не ровня.
В начале 2000-х Александра была ярой фанаткой группы "Корни" особенно красотке импонировал Алексей Кабанов. Михайлова когда-то даже мечтала стать женой молодого артиста.
Недавно, вспомнив о несбывшихся грезах, модель высмеяла кумира своей юности в микроблоге. Девушка нашла в соцсетях свежую фотографию Кабанова и оставила язвительный комментарий. "А раньше он казался симпатичным. Хорошо, что мечта детства не сбылась, и я не вышла за него замуж", — написала красотка.
К Михайловой присоединились другие пользовательницы Сети. Они также отмечали, что когда-то были влюблены в солиста "Корней", и им повезло "не стать женой Алексея Кабанова".
Алексея эти комментарии задели за живое. "Рада, что пронесло? Меня не интересуют девушки с Iq ниже 50-ти, так что спите спокойно, замужество со мной ни одной из вас не грозит", — отметил певец. Михайлова не отступала. Модель ниже написала: "дно".
Певец решил ответить на выпад Александры. В адрес девушки посыпалась нецензурная брань. "Пошла на ***. Дно — это твои родители, которые тебя не воспитали", — в ярости заметил он и ниже пообещал помочиться на лицо девушки при встрече.
Михайлова была потрясена грубостью ответа экс-кумира. Теперь Александра планирует призвать обнаглевшего Алексея к ответу. Красотка наняла адвоката и готовит заявление в суд. Певец и модель решили выяснить отношения в студии программы "На самом деле" Первого канала.
В начале передачи на съемочной площадке появилась жена солиста группы "Корни" Алексея Кабанова — Розалия. Девушка защищала супруга. "Человек имеет право ответить вам. За что боролись, на то и напоролись. Я считаю, что этого он не писал, потому что с Алексеем я живу уже семь лет. Он любящий, заботливый муж и отец. Он ранимый человек, но таких слов он не писал", — отметила Кабанова.
Певец свою вину не признавал. Кабанов утверждал, что не имеет отношения к скандальным комментариям. "Есть доступ у аккаунта у неких администраторов. Может быть ей написали немного грубо, но правильно", — отметил артист. Однако проверка на детекторе лжи показала, что вокалист врет. Комментарии, которые обсуждаются в студии, оставил сам Алексей.
Артист долго отказывался извиняться перед обиженной моделью, Кабанов отмечал, что именно он пострадавшая сторона в этом конфликте. Однако в ходе обсуждения он все же сказал то, что хотела услышать от него Александра: "Я местами переборщил, я перегнул палку, я просто пытался обороняться".
Ведущий Дмитрий Шепелев неожиданно вступился за солиста группы "Корни". Судя по всему, шоумен не раз сталкивался с травлей в Сети.
"Я предлагаю посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Кто-нибудь пытался поставить себя на место публичного человека? Кто-нибудь когда-нибудь читал что-то подобное в свой адрес? По-вашему, ему легко? И я понимаю, что он чувствует. Кто-нибудь получал такое количество грязи на себя ежедневно?" — с какой-то бессильной злобой резюмировал Шепелев.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Шепелев , Алексей Кабанов , Александра Михайлова
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