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Собчак опубликовала провокационное фото из бани 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Instagram
Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram снимок, на котором она, находясь в бане, обращена к полке с православными книгами. При этом её рука находится в таком положении, будто женщина крестится.
«Православное фото теперь хоть одно есть в моей ленте…» — написала под фото Собчак, снабдив пост хэштегами #баня, #русь и #патриотизм (орфография и пунктуация автора сохранены).
На фотографии ведущая изображена спиной к камере. Голову и тело покрывают банные полотенца, однако плечо и спина оголены.
Многие подписчики Собчак сочли фотографию провокационной и не одобрили сарказм звезды.
«Совсем куку», — негодует @risa_zam (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Господи! Ничего не боится… думает будет жить вечно…» — отметила @ta_tiana4561.
«Ксения, ну это совсем уже бред…оскорбление чувств верующих…» — заявила @e.gulaeva.
Впрочем, среди фолловеров Собчак нашлись и те, кто поддержал звезду.
«Молодец», — пишет @vasili_ivanov_1973.
«Зачёт», — поддержал идею @majorsky.
«Ксюша жжёт)) ходит по тонкому льду провокаций, но так смело и виртуозно», — заявил @victorys_love.
Публикацию отметили лайками уже более 20 тысяч человек.
Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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