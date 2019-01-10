Собчак опубликовала провокационное фото из бани

Телеведущая Ксения Собчак выложила в Instagram снимок, на котором она, находясь в бане, обращена к полке с православными книгами. При этом её рука находится в таком положении, будто женщина крестится.

«Православное фото теперь хоть одно есть в моей ленте…» — написала под фото Собчак, снабдив пост хэштегами #баня, #русь и #патриотизм (орфография и пунктуация автора сохранены).

На фотографии ведущая изображена спиной к камере. Голову и тело покрывают банные полотенца, однако плечо и спина оголены.

Многие подписчики Собчак сочли фотографию провокационной и не одобрили сарказм звезды.

«Совсем куку», — негодует @risa_zam (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Господи! Ничего не боится… думает будет жить вечно…» — отметила @ta_tiana4561.

«Ксения, ну это совсем уже бред…оскорбление чувств верующих…» — заявила @e.gulaeva.

Впрочем, среди фолловеров Собчак нашлись и те, кто поддержал звезду.

«Молодец», — пишет @vasili_ivanov_1973.

«Зачёт», — поддержал идею @majorsky.

«Ксюша жжёт)) ходит по тонкому льду провокаций, но так смело и виртуозно», — заявил @victorys_love.

Публикацию отметили лайками уже более 20 тысяч человек.