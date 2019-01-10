Шевцова опровергла информацию о своей болезни

18-летняя Яна Шевцова, как и предупреждала, стала участником стройки «Дом-2». Она сразу проявила свои таланты — станцевала стриптиз, чтобы произвести впечатление на Захара Саленко, ради которого и пришла на проект, правда, пока их разделяет расстояние: парень на Острове Любви, а она — на Поляне. Для своего избранника, который в настоящее время находится на Сейшелах, Яна станцевала страстный танец, который передавали по видеосвязи. И, как сообщил официальный портал проекта, во время горячего танца камера несколько раз показала крупным планом Захара Саленко, которому он и был посвящен. Судя по выражению лица экс-возлюбленного Леры Фрост, танцем новенькой он остался доволен. «Снимай штаны!» — прокричал Яне кто-то из парней.

«Я могу и полностью снять, — ответила блондинка. — Но это будет перебор. Я ему потом покажу, один на один. Прямо без проблем. Женщина должна оставаться загадкой».

Ответный ход против молодой соперницы сделала экс-невеста Захара Лера Фрост.

Девушка написала, что у нее есть некая информация об определенном заболевании человека женского пола.

«Я считаю своим долгом предупредить бывшего молодого человека об опасности. Я сказала об этом его матери, — мы с ней находимся в очень хороших отношениях. Считаю, что на реалити-шоу всем участникам надо предоставлять медицинские справки, чтобы избежать серьезных неприятностей».

Все однозначно сделали вывод, что речь идет о Яне Шевцовой. Также откровением стало и то, что участники откровенного реалити-шоу могут не предоставлять справок о состоянии здоровья, попадая на проект, и это шокировало аудиторию проекта.

В настоящее время остается загадкой, все-таки Яна осталась на проекте, или же ее попросили уйти. Также открыт вопрос о том, правдивы ли обвинения Фрост, или это очередная провокация. Шевцова предупредила, что готова подать в суд за клевету, если прозрачные намеки в ее адрес станут более конкретными, и даже припугнула, что ее маме, председателю суда, очень легко будет призвать обидчиков к ответу.