Билан ответил на критику Лены Миро

Миро ответила на это, признав присутствие на голове певца не только «сопливого от стирального порошка» носа, но и мозга внутри, а появление на российской эстраде «треша и вседозволенности» связав с деятельностью ряда продюсеров, в том числе продюсера Билана Яны Рудковской

Сегодня ночью Билан опубликовал ответ на ответ Миро в своем инстаграме. Певец обвинил блогера в «паразитировании на оппонентах» и пиаре за счет комментирования мнений известных и «полуизвестных» людей.

«Каждый сегодня имеет право говорить и высказываться, поправ все правила культурного диалога. (Это. — Прим. ред.) дух времени, о котором я, в принципе, кратко обмолвился (ранее. — Прим. ред.)», — написал Билан.

На видеозаписи, которую эти слова сопровождали, певец пообещал, что этот ответ Лене Миро будет единственным, а также выразил надежду, что больше никогда не услышит и не увидит блогера.