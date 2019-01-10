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Билан ответил на критику Лены Миро 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/bilanofficial
Певец Дима Билан ответил блогеру Лене Миро, осудившей его мнение о цензуре и назвавшей его нос «сопливым от стирального порошка».
Ранее Билан призвал ввести музыкальную цензуру в России, которая «просеяла» бы «треш и вседозволенность», в который она «сваливается».
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Ну собственно, каникулы для того и есть чтобы было время на -ответить 😏Все мое письмо не отобразилось у Елены в комментариях — Видимо сработало стоп-слово в настройках комментария Инстаграмм😉🤷🏻‍♂️, поэтому продублирую все здесь и в комментариях) 👇 «Привет! Я конечно понимаю, что вам Елена, привычно „паразитировать“ на оппонентах и подобных обрывках фраз, полуслухах, и делания себе имени исключительно на комментариях О ДРУГИХ известных или полуизвестных -людях! Мне кажется я видел и доводилось слышать ваши „работы“, „санитарные курсовые работы“, диссертации буквально, и часто СОМНИТЕЛЬНОГО СВОЙСТВА (видятся такими мне они), но каждый сегодня имеет право говорить и высказываться поправ все правила культурного диалога— дух времени О КОТОРОМ Я В ПРИНЦИПЕ И КРАТКО ОБМОЛВИЛСЯ В ЭТОЙ СТАТЬЕ! Это первое, что могу сказать о вас!»

Публикация от  Dima Bilan (@bilanofficial)

Миро ответила на это, признав присутствие на голове певца не только «сопливого от стирального порошка» носа, но и мозга внутри, а появление на российской эстраде «треша и вседозволенности» связав с деятельностью ряда продюсеров, в том числе продюсера Билана Яны Рудковской.
Сегодня ночью Билан опубликовал ответ на ответ Миро в своем инстаграме. Певец обвинил блогера в «паразитировании на оппонентах» и пиаре за счет комментирования мнений известных и «полуизвестных» людей.
«Каждый сегодня имеет право говорить и высказываться, поправ все правила культурного диалога. (Это. — Прим. ред.) дух времени, о котором я, в принципе, кратко обмолвился (ранее. — Прим. ред.)», — написал Билан.
На видеозаписи, которую эти слова сопровождали, певец пообещал, что этот ответ Лене Миро будет единственным, а также выразил надежду, что больше никогда не услышит и не увидит блогера.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская , Лена Миро
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