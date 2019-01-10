Билан ответил на критику Лены Миро 

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Ну собственно, каникулы для того и есть чтобы было время на -ответить 😏Все мое письмо не отобразилось у Елены в комментариях — Видимо сработало стоп-слово в настройках комментария Инстаграмм😉🤷🏻♂️, поэтому продублирую все здесь и в комментариях) 👇 «Привет! Я конечно понимаю, что вам Елена, привычно „паразитировать“ на оппонентах и подобных обрывках фраз, полуслухах, и делания себе имени исключительно на комментариях О ДРУГИХ известных или полуизвестных -людях! Мне кажется я видел и доводилось слышать ваши „работы“, „санитарные курсовые работы“, диссертации буквально, и часто СОМНИТЕЛЬНОГО СВОЙСТВА (видятся такими мне они), но каждый сегодня имеет право говорить и высказываться поправ все правила культурного диалога— дух времени О КОТОРОМ Я В ПРИНЦИПЕ И КРАТКО ОБМОЛВИЛСЯ В ЭТОЙ СТАТЬЕ! Это первое, что могу сказать о вас!»