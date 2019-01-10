Подписчики положительно оценили новый «образ» Галкина

Накануне Галкин опубликовал на личной странице в соцсети свое фото, на котором его волосы не прямые, как обычно, а кудрявые.

«Надоело выпрямлять. Пущай вьются», — подписал он снимок.

Поклонники положительно оценили новый образ телеведущего. Один согласился, что «пущай», другой назвал Галкина «умницей», еще один отметил, что он кажется помолодевшим, а другой и вовсе сравнил его с небесным существом.

«Аки херувим…» — написал он.

Несколько подписчиц при этом признались в зависти Галкину из-за того, что сами вынуждены завивать волосы, тогда как ему ради кудрей ничего делать не приходится.