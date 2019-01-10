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Подписчики положительно оценили новый «образ» Галкина 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/maxgalkinru
Телеведущий Максим Галкин не стал выпрямлять волосы и удивил своих подписчиков в инстаграме.
Накануне Галкин опубликовал на личной странице в соцсети свое фото, на котором его волосы не прямые, как обычно, а кудрявые.
«Надоело выпрямлять. Пущай вьются», — подписал он снимок.
Поклонники положительно оценили новый образ телеведущего. Один согласился, что «пущай», другой назвал Галкина «умницей», еще один отметил, что он кажется помолодевшим, а другой и вовсе сравнил его с небесным существом.
«Аки херувим…» — написал он.
Несколько подписчиц при этом признались в зависти Галкину из-за того, что сами вынуждены завивать волосы, тогда как ему ради кудрей ничего делать не приходится.
Другая подписчица пошутила, что теперь «хоть один на ТВ будет натуральный», а другая сочла кудрявого Галкина похожим на молодого актера Дмитрия Нагиева в парике «советской тетеньки».
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев , Максим Галкин
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