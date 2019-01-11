Караоке-бар певицы Любови Успенской «Люба-Любонька» был закрыт, сообщает «Собеседник».
«Но у меня все в порядке», — подчеркнула она сама, подтвердив закрытие заведения.
По словам Успенской, «Люба-Любонька» закрылась из-за повышения арендной ставки собственником помещения и неспособности либо нежелания совладельцев караоке платить требуемую сумму.
«Договариваемся, чтобы цену снизили. Как договорятся, так откроемся», — пообещала певица.
Караоке-бар «Люба-Любонька» Любовь Успенская совместно с компанией Ginza Project и ресторатором Александром Раппопортом открыла в 2017 году на Славянской площади в центре Москвы — примерно в километре от Кремля.
Успенская давала концерты в «Любе-Любоньке», а рекламировали заведение многие знаменитости, в том числе певицы Слава, Глюкоза и Ирина Дубцова.