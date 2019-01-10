На ребенка Харламова и Асмус напали после грандиозного шоу

Вредная и избалованная — такую характеристику дали подписчики микроблога Кристины Асмус ее дочери. Неожиданные комментарии появились в посте, где актриса рассказала о грандиозном представлении, которое они смотрели с ребенком.

Кристина выложила на своей странице в Instagram фотографию с дочерью после просмотра шоу "La Perle" в Объединенных Арабских Эмиратах . Артистка сообщила, что подобного представления еще не видела — по словам Асмус, оно было грандиозным.

Среди подписчиков звезды "Интернов" нашлись и критики. Они определили по фотографии, что девочка выглядит избалованной и вредной. Кристина ответила на странный комментарий, назвав Настю самым вежливым ребенком в мире.

Напомним, что во время новогодних праздников Кристина Асмус впервые открыла для себя Дубай. Из-за этого она обратилась к поклонникам с "криком о помощи".

Асмус поинтересовалась у фанатов, где лучше проводить время на знаменитом курорте.

"Молю, кто был здесь или живет, пишииите!? Куда? Что? Как? Где? Кому? Зачем?", — написала она.

Актриса написала, что собиралась попасть в Дубай давно, но получилось только сейчас. Кристина Асмус добавила, что у ее дочери на носу день рождения, и попросила поделиться идеями на этот счет.

После просмотра грандиозного шоу Асмус и ее дочь в восторге. Актриса поблагодарила поклонников за советы. Асмус призналась, что сорвала голос, крича артистам "Браво!".