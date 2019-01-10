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Гурцкая прокомментировала идею Билана об оценке музыкальных произведений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Некоторые современные музыкальные произведения действительно могут шокировать, однако идти по пути новых запретов не стоит, тем более что оценка музыки может быть субъективной, заявила заслуженная артистка РФ, глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.
Ранее "Московский комсомолец" писал, что певец Дима Билан на музыкальном фестивале в Абу-Даби предложил создать в России структуры, которые бы оценивали качество того или иного музыкального произведения. По его мнению, "чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то, может быть, и стоит ввести некие рамки". В пресс-службе Минкультуры РИА Новости заявили, что структуры для оценки качества музыкальных произведений, о создании которых рассуждал певец Дима Билан, могут являться формой цензуры, которая в РФ запрещена конституцией.
"Конституция России категорически запрещает цензуру. И это правильно. Если вспомнить наше недавнее прошлое, то сколько талантливых людей не смогли донести свои произведения до зрителей. Напомню, что даже любимая всеми Алла Борисовна Пугачева после надуманного в газете пасквиля в течение нескольких лет была под запретом. К тому же возникает резонный вопрос: "А судьи кто?". Насколько их вкусы безупречны и объективны?" — заявила РИА Новости Гурцкая.
Она добавила, что какие-то вещи на сцене сегодня ее "просто шокируют", причем даже "не как профессионального музыканта, а как мать".
"Я стараюсь объяснить сыну, что основой творчества не может быть эпатаж. Что касается непристойных вещей, то здесь у нас есть и кодекс об административных правонарушениях и специальный закон, защищающий детей. Поэтому давайте научимся применять действующие нормы, а не будем идти путем новых запретов", — пояснила артистка.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Дима Билан , Диана Гурцкая , Алла Пугачева , Общественная палата России , Минкультуры , РИА Новости , Московский комсомолец , Абу-Даби
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