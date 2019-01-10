Гурцкая прокомментировала идею Билана об оценке музыкальных произведений

Некоторые современные музыкальные произведения действительно могут шокировать, однако идти по пути новых запретов не стоит, тем более что оценка музыки может быть субъективной, заявила заслуженная артистка РФ , глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая

"Конституция России категорически запрещает цензуру. И это правильно. Если вспомнить наше недавнее прошлое, то сколько талантливых людей не смогли донести свои произведения до зрителей. Напомню, что даже любимая всеми Алла Борисовна Пугачева после надуманного в газете пасквиля в течение нескольких лет была под запретом. К тому же возникает резонный вопрос: "А судьи кто?". Насколько их вкусы безупречны и объективны?" — заявила РИА Новости Гурцкая.

Она добавила, что какие-то вещи на сцене сегодня ее "просто шокируют", причем даже "не как профессионального музыканта, а как мать".