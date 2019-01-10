Первый канал не пустил в эфир выступление Бузовой 

Редакторы Первого канала вырезали из эфира гала-концерта «Рождество с Григорием Лепсом» выступление Ольги Бузовой, сообщают Дни.ру. Авторы статьи уверяют, что телевизионщики вынуждены были это сделать из-за ограниченного хронометража.
Запись традиционного рождественского шоу Григория Лепса прошла 27 декабря. На концерте свои хиты исполнили звёзды российской эстрады: Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Александр Панайотов, Ани Лорак, Диана Арбенина, Ольга Бузова, Дима Билан и другие. Впрочем, не все номера попали в телевизионную версию шоу. По информации автора статьи, редакторам Первого канала пришлось вырезать выступления некоторых артистов, весь концерт не вошёл в запланированный хронометраж.
На фан-странице Бузовой в Instagram поклонники певицы возмутились «несправедливым решением телевизионщиков».
«Первый канал уровень "Чика-чика-чикааааа" без комментариев…» — написали фанаты артистки и прикрепили к посту список гостей, чьи выступления попали в эфир федерального телевидения (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.).
Подписчики вспомнили, что подобная ситуация со звездой происходит не впервые. В прошлом году выступление Бузовой с песней «Мало половин» также не вошло в финальную версию «Рождества с Григорием Лепсом».