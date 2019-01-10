Первый канал не пустил в эфир выступление Бузовой

Редакторы Первого канала вырезали из эфира гала-концерта «Рождество с Григорием Лепсом » выступление Ольги Бузовой, сообщают Дни.ру. Авторы статьи уверяют, что телевизионщики вынуждены были это сделать из-за ограниченного хронометража.

На фан-странице Бузовой в Instagram поклонники певицы возмутились «несправедливым решением телевизионщиков».

«Первый канал уровень "Чика-чика-чикааааа" без комментариев…» — написали фанаты артистки и прикрепили к посту список гостей, чьи выступления попали в эфир федерального телевидения (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.).

Подписчики вспомнили, что подобная ситуация со звездой происходит не впервые. В прошлом году выступление Бузовой с песней «Мало половин» также не вошло в финальную версию «Рождества с Григорием Лепсом».