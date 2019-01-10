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Верник сбежал из Москвы после скандала 

Дни.ру + ещё 1 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Актер и продюсер устроил себе уединенные зимние каникулы. Об этом он Игорь Верник рассказал на своей странице в Instagram.
Шоумен предпочел фешенебельным пляжным курортам с лазурными берегами заснеженные склоны. Верник отправился в горы, чтобы побыть там в одиночестве и пережить стресс после громкого скандала, виновником которого недавно оказался.
"Уехал в горы. Один. Голову разгрузить. Всем радости, добра, любви, преданных друзей… Всего, что делает вас счастливыми!" — написал в своем микроблоге 55-летний телеведущий.
Видимо, после случившегося артисту захотелось сбежать из столицы и побыть наедине с самим собой. Однако, куда именно отправился, Верник не рассказал. Поклонники пожелали артисту хорошего отдыха.
Ранее Игорь Верник подтвердил, что действительно проехал по пешеходной зоне в районе Камергерского переулка в Москве. Как писали "Дни.ру", внедорожник Range Rover актера, рассекающий по пешеходной зоне в центре столицы, снял очевидец. При этом охрана отгоняла прохожих от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали дорогое авто. Поступок Верника вызвал резонанс в Сети.
Отреагировали на поступок шоумена и знаменитости. Так, Ксения Собчак считает, что журналисты нарочно активно разжигают скандал по поводу Верника и поездки по Камергеру на джипе". "Вы идиоты? Почему никто не знает, что к служебному въезду МХТа можно въехать только так?", — написала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". Отметим, Игорь Верник служит в данном театре.
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Шоу-бизнес , Игорь Верник , Ксения Собчак , Москва
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