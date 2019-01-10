Подписчики сравнили золотое платье Бузовой с «москитной сеткой»

Вместе со своей младшей сестрой Анной телеведущая и певица Ольга Бузова отправилась на зимние каникулы, выбрав для поездки Мальдивы , где уже, к слову, отдыхает прима-балерина Анастасия Волочкова . В своем Instagram светская львица то и дело публикует фото в купальниках, демонстрируя плоды своих многочасовых тренировок в спортзале.

После развода с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым телеведущая с головой погрузилась в творческий процесс — она выпустила несколько сольных композиций, записала клипы на свои песни и приняла участие в съемках нескольких теле-шоу. Однако свою личную жизнь светская львица пока так и не наладила. С финалистом проекта «Замуж за Бузову» у теледивы отношения за периметром так и не сложились. Говоря о своем новогоднем желании Ольга призналась, что мечтает обрести настоящее женское счастье, встретить подходящего спутника жизни. А пока Бузова наслаждается долгожданным отпуском в компании своей младшей сестренки.

Поклонники не смогли оставить без внимания фото в микроблоге телеведущей, на котором Ольга запечатлена в золотом мини-платье со шнуровкой, которая и удерживала наряд на артистке. Пока одни хвалили светскую львицу за смелость и красивые пропорции, другие напомнили ей о скромности. Нашлись и те, кому наряд телеведущей напомнил «москитную сетку». К слову, сама Бузова никак не отреагировала на критику в своей алрес.