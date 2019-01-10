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Подписчики сравнили золотое платье Бузовой с «москитной сеткой» 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
Вместе со своей младшей сестрой Анной телеведущая и певица Ольга Бузова отправилась на зимние каникулы, выбрав для поездки Мальдивы, где уже, к слову, отдыхает прима-балерина Анастасия Волочкова. В своем Instagram светская львица то и дело публикует фото в купальниках, демонстрируя плоды своих многочасовых тренировок в спортзале.
После развода с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Тарасовым телеведущая с головой погрузилась в творческий процесс — она выпустила несколько сольных композиций, записала клипы на свои песни и приняла участие в съемках нескольких теле-шоу. Однако свою личную жизнь светская львица пока так и не наладила. С финалистом проекта «Замуж за Бузову» у теледивы отношения за периметром так и не сложились. Говоря о своем новогоднем желании Ольга призналась, что мечтает обрести настоящее женское счастье, встретить подходящего спутника жизни. А пока Бузова наслаждается долгожданным отпуском в компании своей младшей сестренки.
Поклонники не смогли оставить без внимания фото в микроблоге телеведущей, на котором Ольга запечатлена в золотом мини-платье со шнуровкой, которая и удерживала наряд на артистке. Пока одни хвалили светскую львицу за смелость и красивые пропорции, другие напомнили ей о скромности. Нашлись и те, кому наряд телеведущей напомнил «москитную сетку». К слову, сама Бузова никак не отреагировала на критику в своей алрес.
«Больше похоже на москитную сетку… Вы там с насекомыми боретесь? Есть средство и получше», «Уж скорее мухоловка… накинула на себя рыболовную снасть за женихами?», «Фигурка то у вас какая ладная, вот только раньше скромнее были… нежнее», — отметили поклонники.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Дмитрий Тарасов , Анастасия Волочкова , Ольга Бузова , Мальдивы
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