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Британцы заподозрили четвертую беременность у Кейт Миддлтон 

Газета.Ru 15 минут назад
Фото: Reuters
Многие британцы уверены в том, что герцогиня Кембриджская Кэтрин может быть беременна в четвертый раз. Об этом сообщает Daily Mirror.
По данным издания, букмекерская ставка на то, что Кейт Миддлтон объявит об ожидании еще одного ребенка в 2019 году, составляет 2/1. Это уверило многих британских граждан в высокой вероятности заявления.
Если у Кейт и принца Уильяма родится ребенок, то он станет шестым в очереди на престол.
Ранее стало известно, что королева Елизавета II до последнего момента сомневалась в будущей герцогине.
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