Британцы заподозрили четвертую беременность у Кейт Миддлтон

Многие британцы уверены в том, что герцогиня Кембриджская Кэтрин может быть беременна в четвертый раз. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, букмекерская ставка на то, что Кейт Миддлтон объявит об ожидании еще одного ребенка в 2019 году, составляет 2/1. Это уверило многих британских граждан в высокой вероятности заявления.

Если у Кейт и принца Уильяма родится ребенок, то он станет шестым в очереди на престол.