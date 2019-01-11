Героиню сериала Netflix приняли за Пугачеву

По сюжету сериала русская девушка Надя попадает на вечеринку в Нью-Йорке, умирает там, но воскресает. После этого каждый ее день проходит по одному и тому же сценарию, включая вечеринку и смерть.

кадр из сериала

По мнению Стефановича, 39-летняя актриса Наташа Лионн , исполняющая роль Нади, и создатели сериала попытались повторить образ «самой популярной русской женщины» — Пугачевой. Режиссер заявил, что главная героиня похожа на Пугачеву в 80-х годах.

«<…> Длинное пальто мужского кроя, рыжие кудри, пухлые губы, яркий макияж. И манера поведения у американской «матрёшки», как и у Аллы в то время, экстравагантная», — подчеркнул он.

По мнению Стефановича, Пугачева известна в США, так как она бывала там на гастролях и пела для эмигрантов. Также он предположил, что создатели сериала могли провести опрос, чтобы выяснить, кто из российских женщин наиболее известен в Америке.

«Молодец, Алла! Придумала такой образ, который и после её ухода со сцены копируется и используется», — заключил бывший муж певицы.

На сходство главной героини «Матрешки» и Пугачевой обратили внимание и в Сети. В комментариях к трейлеру сериала отметилось множество русскоязычных пользователей. Они заявили, что актриса и певица схожи даже голосами «с хрипотцой».

«Сериал про Пугачеву, которая пытается сбежать с Голубого огонька», — написал ТИХОН (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Я правда в начале трейлера подумала, что Нетфликс внезапно решил снять сериал про Пугачёву», — добавила Екатерина Бердышева.