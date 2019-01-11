Экс-супруг Аллы Пугачевой, режиссер Александр Стефанович рассказал «Комсомольской правде», что в новом сериале Netflix «Матрешка» использовали образ певицы.
По сюжету сериала русская девушка Надя попадает на вечеринку в Нью-Йорке, умирает там, но воскресает. После этого каждый ее день проходит по одному и тому же сценарию, включая вечеринку и смерть.
кадр из сериала
По мнению Стефановича, 39-летняя актриса Наташа Лионн, исполняющая роль Нади, и создатели сериала попытались повторить образ «самой популярной русской женщины» — Пугачевой. Режиссер заявил, что главная героиня похожа на Пугачеву в 80-х годах.
«<…> Длинное пальто мужского кроя, рыжие кудри, пухлые губы, яркий макияж. И манера поведения у американской «матрёшки», как и у Аллы в то время, экстравагантная», — подчеркнул он.
По мнению Стефановича, Пугачева известна в США, так как она бывала там на гастролях и пела для эмигрантов. Также он предположил, что создатели сериала могли провести опрос, чтобы выяснить, кто из российских женщин наиболее известен в Америке.
«Молодец, Алла! Придумала такой образ, который и после её ухода со сцены копируется и используется», — заключил бывший муж певицы.
На сходство главной героини «Матрешки» и Пугачевой обратили внимание и в Сети. В комментариях к трейлеру сериала отметилось множество русскоязычных пользователей. Они заявили, что актриса и певица схожи даже голосами «с хрипотцой».
«Сериал про Пугачеву, которая пытается сбежать с Голубого огонька», — написал ТИХОН (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Я правда в начале трейлера подумала, что Нетфликс внезапно решил снять сериал про Пугачёву», — добавила Екатерина Бердышева.
«Алла Пугачёва застряла в «Дне Сурка», — описал сюжет сериала Alex Polovodov.