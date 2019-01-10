Влад Соколовский заявил, что люди пишут бредовые комментарии в соцсетях

На своей страничке в социальной сети Instagram Соколовский опубликовал снимок, на котором он сидит с телефоном в руках. Звездный артист читает комментарии пользователей с грустной миной. «Мое выражение лица, когда люди пишут бред в комментариях», — заметил Соколовский.