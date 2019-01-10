Известный певец Влад Соколовский, который в минувшем году расстался с певицей Ритой Дакотой, обвинившей его в постоянных изменах, отправился на новогодние праздники отдыхать на Бали. На острове он активно кушает фрукты и запасается витаминами на весь год. Между тем поклонники часто в соцсетях совершают нападки на Влада. Многие фанаты Риты Дакоты до сих пор не могут успокоиться и простить певца, который наставил девушке рога.
На своей страничке в социальной сети Instagram Соколовский опубликовал снимок, на котором он сидит с телефоном в руках. Звездный артист читает комментарии пользователей с грустной миной. «Мое выражение лица, когда люди пишут бред в комментариях», — заметил Соколовский.
«Бред? Не думаю! Люди верят Рите, она искренне призналась, что произошло. Не хочешь смотреть на «бред» в комментариях, так напиши свою историю вашего развода! Опровергни ситуацию. Ты же так любишь публичность и всё выставлять напоказ! Напиши свою правду. Нечего сказать людям в своё оправдание? Смирись и читай про себя правдивый бред пожизненно, ведь у многих адекватных людей ты упал ниже некуда», «Когда заканчиваются отговорки и нечего ответить, всегда кажется, что люди пишут бред. Увы, люди не дураки и глупо удивляться такой реакции. Обосрался на всю страну и ждёшь оваций в свой адрес? А если так не нравится критика, то отключи комментарии, в чем проблема то. Раз читаешь, значит все устраивает», — заметили в комментариях пользователи.