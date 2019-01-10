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Торговалась из-за двух помидоров: Мария Погребняк вспомнила трудности с деньгами 

Eva.ru 30 минут назад
Сегодня Павел Погребняк — высокооплачиваемый футболист, а его жена Мария — успешный дизайнер. Многим мозолит глаза роскошный образ жизни, который демонстрирует пара, но многодетная мама постоянно напоминает, что все материальные блага не свалились на ее семью как манна небесная, а являются результатами долгого и упорного труда по достижению поставленных целей.
Мария Погребняк любит откровенничать о себе и своей семье. Она не делает секрета из ухода за собой и с радостью рассказывает, как вернула былую стройность после рождения троих сыновей. Модный дизайнер также обожает делиться подробностями отношений с мужем, футболистом Павлом Погребняком, которые, как известно, начались еще в школьный период. То ли в ответ на упреки в обеспеченности, то ли из-за желания в который раз мотивировать людей на работу над собой, Мария вспомнила материальные трудности, которые знакомы ей не понаслышке. Погребняк уверена — нужно много работать и держаться вместе со своими родными, тогда достижения не заставят себя ждать.
«Что для вас деньги? В моей жизни они то приходили, то уходили… На их стабильность глупо рассчитывать! Я в 18 лет, живя с моим будущим мужем Пашей в Ярославле, была счастлива так же, как и сейчас. Я ходила на рынок и торговалась из-за двух помидоров, сбивала цены на мясо и фрукты! Но все это были мелочи… Главное — наша любовь и поддержка друг друга».
Знаменитость подчеркивает, что в ее семейной жизни были и взлеты, и падения, но со временем финансовое положение улучшилось. Невзгоды она воспринимает как данность и переживает проблемы легко, будучи уверенной, что главное — любовь. Она не сомневается, что детям важно видеть счастливых родителей и призывает не бояться потерять средства, ведь значение имеет только тесная связь между людьми.
В отношениях Марии и Павла Погребняк долгие годы царит идиллия, да такая, что недавно они решили в четвертый раз сыграть свою свадьбу, чтобы вновь обменяться клятвами вечной любви и верности.
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Шоу-бизнес , Видео , Павел Погребняк
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