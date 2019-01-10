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Садальский экстренно обратился за медицинской помощью 

News.ru + ещё 1 30 минут назад
Заслуженному артисту РСФСР Станиславу Садальскому пришлось обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем. Об этом 67-летний актёр рассказал на своей странице в Instagram.
Он опубликовал фотографию, на которой лежит с холтером на груди, используемым медиками для контроля работы сердца.
«Если бы, в таком виде меня увидели полицейские они бы точно расстреляли. Подумали, что шахид окутанный проводами», –— написал Садальский шутливый комментарий к снимку.
Пациенты во время холтер-мониторинга, который обычно длится сутки, ведут дневник, в который записывают свое физическое и эмоциональное состояние. Такой подход позволяет получить комплексную диагностическую информацию о состоянии сердца. Холтер — это портативный прибор для снятия ЭКГ, который крепится к пациенту специальными присосками.
Ранее News.ru писал о том, что Садальский прокомментировал заявление митрополита Рязанского Михайловского Марка о фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Актёр отметил, что «священник — идиот».
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