Яхты, женщины и алкоголь: «Уральский пельмень» высмеял бедных

Известный юморист Сергей Исаев в своем инстаграме опубликовал ролик, вызвавший возмущение у многих его подписчиков. Участник творческого коллектива «Уральские пельмени» высмеял сограждан, которым не по карману отдых за границей.

В настоящее время Исаев вместе с семьей и друзьями отдыхает в Таиланде. На видеоролике с отдыха вместе с ним запечатлен спортсмен Сергей Харитонов.

«Дорогие друзья! Мы хотим рассказать вам правду о том, что творится на островах. Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин, алкоголь. Мы уже не знаем, как с этим бороться», — заявил артист.

Харитонов в свою очередь отметил, что все туристы здесь «чувствуют себя некомфортно» и выглядят «несчастными». Чтобы не попасть в такие «невыносимые условия», друзья посоветовали россиянам отправляться на курорты Краснодарского края. В конце своего шуточного обращения они поздравили подписчиков с праздниками.

Однако не всем пользователям пришелся по вкусу юмористический ролик.

«Если перефразировать известное изречение из комедийного фильма — «Отдыхайте, граждане, на заграничных курортах, если у вас, конечно, есть деньги». Остальных это не касается», «Ну по поводу курортов Краснодарского края — как-то не очень красиво. Вам это популярности не добавит», — цитирует возмущенных подписчиков издание Ura.ru.

«А что не очень красиво? Посоветовать отдыхать там где нет шторма?» — отреагировал на комментарий Исаев, сопроводив свое сообщение большим количеством смайлов.

Но нашлись и те, кого шутка Исаева и Харитонова не обидела, и они пожелали друзьям хорошего отдыха: «Ребята, отдыхайте там по полной! Ждем ваших концертов!», «Хорошего отдыха!», «Приятного отдыха!», «Этим летом там отдыхали! Рай!», «Красавцы!»

Ранее юморист в своем инстаграме опубликовал информацию, что аудитория двух крупнейших российских телеканалов в новогоднюю ночь снизилась. По информации Исаева, в это же время аудитория канала СТС, напротив, выросла в три раза. Вероятно потому, что на этом канале целые сутки транслировались выпуски шоу «Уральские пельмени».

Артист также отметил огромное количество зрителей на концертах команды.

«Поздравляю канал СТС и «Уральские пельмени» с хорошим началом года! Это все благодаря вам, наши любимые зрители, телезрители, подписчики! Спасибо вам за признание и доверие», — написал юморист.

«Басков просто в каждой бочке затычка, горлопан, достал просто», «Пора уже вам ребята снять новогоднюю комедию», «Это благодаря вам, наши любимые артисты! Вы показываете качественный хороший юмор, где-то абсурдный, где-то злободневный, но всегда качественный!» — оставили свои комментарии подписчики Исаева.

Стоит отметить, что два лидера «Уральских пельменей» Андрей Рожков Вячеслав Мясников во время гастролей выступают отдельно от коллектива. Тем не менее, на канале СТС их все еще можно увидеть в составе шоу. В конце декабря 2018 года еще одна участница коллектива Юлия Михалкова заявила, что она не ездит с «Уральскими пельменями» на гастроли. По словам юмористки, она не хочет в этой истории быть на чьей-то стороне. Сергей Исаев ранее заявлял, что и без Рожкова и Мясникова шоу «Уральских пельменей» собирает аншлаги. В качестве примера он предоставил видео с концерта в Санкт-Петербурге, на котором было видно, что в зале нет свободных мест.

Также известно, что продолжается судебная тяжба «Уральских пельменей» с их директором Сергеем Нетиевским. Эти выяснения отношений длятся уже несколько лет. Какие-то суды выигрывает Нетиевский, какие-то — «Уральские пельмени». Стороны продолжают настаивать на своей абсолютной правоте. Ранее Нетиевский отмечал, что покинул коллектив, потому что перестал расти и развиваться в нем. Участники шоу в свою очередь считают, что Нетиевский присвоил себе часть общих денег.