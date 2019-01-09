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Названа причина блокировки клипа Хаски 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Клип рэпера Хаски «Иуда» был заблокирован по требованию МВД из-за того, что в нем содержится информация об изготовлении и употреблении наркотиков, а также о местах их приобретения. Об этом говорится ответе Роскомнадзора на запрос адвоката «Правозащиты Открытки».
В ведомстве отметили, что не принимали решение о блокировке, а лишь выполняли техническую функцию. По словам правозащитников, они обжалуют блокировку клипа после того, как будет получен ответ на запрос в МВД.
Клип Хаски был заблокирован на YouTube 16 ноября.
«Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — говорилось в сообщении видеохостинга.
Точные причины для блокировки видео не назывались. Клип все еще доступен на других площадках, в том числе в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, видео открывается при заходе на YouTube из других стран.
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Шоу-бизнес , Интернет , Роскомнадзор , МВД
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