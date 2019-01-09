«Ведется следствие»: Дмитрий Бикбаев прокомментировал смерть своего отца

Бывший участник группы «БиС» несколько дней назад потерял папу. Точная причина смерти мужчины еще не установлена.

Следователи не исключают криминальную составляющую произошедшего. По одной из версий, мужчина мог совершить самоубийство.

Выдвигались версии, что отец артиста мог совершить самоубийство. По некоторым данным, у него были финансовые проблемы. Также следствие не исключает, что в деле может быть и криминальная составляющая. О случившемся Бикбаев предпочитал не говорить. Лишь 9 января он опубликовал свое фото в темных тонах и стихотворение Эдуарда Асадова «Пока мы живы, можно все исправить…». Примечательно, что это произведение артист произносит в конце спектакля «Ленинград 42/59», но также оно прекрасно отражает его эмоциональное состояние в связи с утратой близкого человека.

Дмитрий поблагодарил тех людей, которые оказали ему поддержку в трудный момент и были рядом.

«К сожалению, СМИ написали о трагедии раньше, чем, собственно я и мои близкие успели понять и принять произошедшее. Скажу одно, сейчас ведется следствие и я очень надеюсь, что виновные в гибели моего отца понесут заслуженное наказание», — добавил певец.

Поклонники постарались поддержать Бикбаева. Слова поддержки ему написал и друг Соколовский: «Держись, братишка».