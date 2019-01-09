В Госдуме отругали Диму Билана за идею музыкальной цензуры

"Ваша идея создать специальные структуры, представители которых могли бы оценивать качество того или иного музыкального произведения, подталкивает к воспоминаниям о советских худсоветах, загубивших сотни песен и танцевальных композиций, которые так и не дошли до зрителя", — говорит Чернышов в письме Билану, подчеркивая, что любое произведение можно будет найти в сети в нецензурном виде.

Также Чернышов указал на то, что на плечи граждан в случае появления еще одного бюджетного ведомства ляжет дополнительная налоговая нагрузка.

Ранее Дима Билан высказал мнение, что в России качество музыкальных материалов должны оценивать специальные структуры.