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В Госдуме отругали Диму Билана за идею музыкальной цензуры 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов раскритиковал идею поп-исполнителя Димы Билана ввести цензуру в музыке, передает агентство "Москва".
"Ваша идея создать специальные структуры, представители которых могли бы оценивать качество того или иного музыкального произведения, подталкивает к воспоминаниям о советских худсоветах, загубивших сотни песен и танцевальных композиций, которые так и не дошли до зрителя", — говорит Чернышов в письме Билану, подчеркивая, что любое произведение можно будет найти в сети в нецензурном виде.
Также Чернышов указал на то, что на плечи граждан в случае появления еще одного бюджетного ведомства ляжет дополнительная налоговая нагрузка.
Ранее Дима Билан высказал мнение, что в России качество музыкальных материалов должны оценивать специальные структуры.
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Шоу-бизнес , Общество , Дима Билан , Госдума , АГН "Москва"
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