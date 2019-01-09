Борисов влез в скандал с внебрачной дочерью актера Головина

32-летняя жительница Краснодара Светлана Белогурова пришла в студию "Пусть говорят" Первого канала. Она заявила, что родила дочь звезды сериала "Кадетство" и фильма "Сволочи" Александра Головина

Светлана утверждает, что познакомилась со звездой экрана летом прошлого года в Ялте, на съемочной площадке. Головин был исполнителем одной из главных ролей, а она обычным гримером на площадке.

Роман развивался стремительно и длился всего две недели. Спустя время Белогурова узнала, что беременна. Светлана утверждает, что Александр обещал жениться и стать образцовым отцом для их дочери Оливии. Однако не сдержал слово и бросил ее с новорожденным ребенком.

"Когда я узнала, что беременна. Саша встал в позу: "Я не хочу, я не готов, делаем аборт". Я ждала восемь месяцев. Восемь месяцев Оливии. Я звонила, писала, разговаривала. Человек не берет трубку. Он не отвечает. Он игнорирует. А потом он заявил, что готов сделать тест-ДНК", — рассказала Белогурова.

Светлана заявила, что ей необходима материальная поддержка. Молодая мама готова пойти на генетическую экспертизу, вот только денег на проведение теста у нее нет, а Головин, хоть и требует исследование, оплачивать его не хочет. Добавим, что защищать Светлану взялась Екатерина Гордон — известный в столице адвокат.

Актер Кирилл Емельянов вступился Александра. Артист уверен, что Белогурова сама виновата в сложившейся ситуации. По его словам, Головин был готов взять на себя ответственность за ребенка, однако Светлана шантажом и манипуляциями отбила у него желание помогать.

"Он помогал, он перечислял по 50 тысяч рублей в течение всей беременности. В какой-то момент Сашу стала вся эта ситуация пугать. Был готов помогать, но что-то пошло не так. Он готов пройти ДНК-тест. Саша любвеобильный человек. У него огромное количество девушек", — рассказал Емельянов.