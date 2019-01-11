Папарацци засняли беременную Лопыреву в объятиях бизнесмена Игоря Булатова

Совсем недавно — в начале декабря — Виктория Лопырева призналась в том, что уже было невозможно скрывать — она беременна. Как стало известно, телеведущая впервые станет мамой весной 2019 года. Однако имя отца ребенка красавица отказалась назвать журналистам, при этом отметив, что этот мужчина далек от мира шоу-бизнеса.

Журналисты провели собственное расследование и пришли к выводу, что возможно возлюбленным Лопыревой является известный бизнесмен, первый вице-президент компании «Ташир» Игорь Булатов. Вездесущие папарацци застали фотомодель в объятиях предпринимателя на одном из пляжей солнечного Майами, где Лопырева проводит отпуск с середины декабря.

Пара не стеснялась проявлять свои чувства на публике — они обнимались, целовались, демонстрируя романтический настрой.

Как пишет портал vokrug.tv, Игорь Булатов официально состоит в браке с Татевик Карапетян — дочерью главы компании «Ташир». Кроме всего прочего, у пары есть двое детей, причем младшему всего семь месяцев.

СМИ не исключают, что супруги могли оформить развод, не сообщая об этом прессе. Однако официальной информации на эту тему пока нет. В свою очередь, Виктория Лопырева также пока никак не комментировала появившиеся в Интернете снимки с Булатовым.