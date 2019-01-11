Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Папарацци засняли беременную Лопыреву в объятиях бизнесмена Игоря Булатова 

Teleprogramma.pro + ещё 8 54 минуты назад
Фото: Instagram
Совсем недавно — в начале декабря — Виктория Лопырева призналась в том, что уже было невозможно скрывать — она беременна. Как стало известно, телеведущая впервые станет мамой весной 2019 года. Однако имя отца ребенка красавица отказалась назвать журналистам, при этом отметив, что этот мужчина далек от мира шоу-бизнеса.
Журналисты провели собственное расследование и пришли к выводу, что возможно возлюбленным Лопыревой является известный бизнесмен, первый вице-президент компании «Ташир» Игорь Булатов. Вездесущие папарацци застали фотомодель в объятиях предпринимателя на одном из пляжей солнечного Майами, где Лопырева проводит отпуск с середины декабря.
Пара не стеснялась проявлять свои чувства на публике — они обнимались, целовались, демонстрируя романтический настрой.
Как пишет портал vokrug.tv, Игорь Булатов официально состоит в браке с Татевик Карапетян — дочерью главы компании «Ташир». Кроме всего прочего, у пары есть двое детей, причем младшему всего семь месяцев.
СМИ не исключают, что супруги могли оформить развод, не сообщая об этом прессе. Однако официальной информации на эту тему пока нет. В свою очередь, Виктория Лопырева также пока никак не комментировала появившиеся в Интернете снимки с Булатовым.
Teleprogramma.pro: последние новости
Подруга Агаты Муцениеце вызвала полицию, узнав, что ее избивает Прилучный Звезда «Дома-2» возмущена отсутствием медсправок у новых участников телестройки Ольга Бузова вошла в шорт-лист претендентов на «Евровидение-2019» от России
Комментарии
Шоу-бизнес , Виктория Лопырева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилась информация о возможной смерти Скрипаля64
Названы виновные в убийстве журналистов в ЦАР79
Меркель предостерегла Европу от катастрофы48
NASA не пустило Рогозина в США41
«Курилы Японии не достанутся»361
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение