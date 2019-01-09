«На Западе трэш и хаос»: Билан хочет ввести цензуру

Известный певец Дима Билан предложил ввести цензуру в российскую музыку. По его мнению, это поможет «не свалиться в абсолютный трэш и вседозволенность» подобно западной музыке.

Победитель «Евровидения-2008», а с недавних пор заслуженный артист России Дима Билан предложил ввести в российскую музыку цензуру. После сольного концерта в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби Билан озвучил перед журналистами свою мысль о том, что в отечественную музыку нужно добавить некоторые рамки.

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то, быть может, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор», — цитирует артиста «Московский комсомолец».

Билан добавил в свой монолог и позитивную новость о том, что собирается в отпуск и хочет «полететь туда, где будет вакуумно тихо и много воды». Но сначала звезда планирует навестить семью.

Ранее за возврат цензуры высказывался актер Михаил Боярский . Он сказал, что было бы великолепно, если бы произведения отечественной культуры соответствовали «общечеловеческим достоинствам и христианской морали».

«Мне кажется, что распущенность художественная не на пользу государству. Должны быть компетентные и толковые люди, которые смогут решить проблемы, не прибегая к насилию, но на первое место ставя нравственные позиции художника», — говорил Боярский.

Свою мысль о «художественной распущенности» Дима Билан высказал в интервью « Комсомольской правде ». По словам артиста, он не прибегает к трендам ради выгоды и не использует нецензурные выражения в своем творчестве.

«Я пою про то, во что верю. Да, мат, бывает, встречается в моей повседневной речи. Но в музыке я не вижу нужды что-то такое «пробрасывать». Мне не хочется предавать себя, или пытаться, как люди бегают из очереди в очередь, чтобы быстрее успеть к кассе», — признался певец.

Клип на свою песню «Пьяная любовь», за месяц собравший больше 10 млн просмотров, артист назвал «путешествием по грани дозволенного» и сказал, что в его новом альбоме не будет акцента на то, что сейчас в моде.

«Мы старались не свалиться в пошлость, и у нас это получилось. Да, такие эксперименты возможны. Но полностью нырнуть в это… Альбом будет без акцента на то, что сейчас в фаворе. Мне важнее сосредоточиться на своем собственном. Там будет много авторских композиций», — пообещал Билан.

В октябре прошлого года Дима Билан получил звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Билану Диме Николаевичу — артисту, Кабардино-Балкарская Республика», — сообщается в документе.

Билан поблагодарил поклонников за поддержку и опубликовал видеообращение на своей странице в инстаграме:

«Друзья, я нахожусь в приподнятом настроении от этой новости… Я, конечно, хочу сказать главное, — это то, что сколько было с вашей стороны, дорогие поклонники и поклонницы, писем, начиная с 2008-го и даже раньше. И просьбы, которые звучали следующим образом: «Вручите, пожалуйста, Диме Билану, звание заслуженного артиста России». И все эти слова были адресованы президенту», — сказал певец.

В 2006 году Дима Билан стал заслуженным артистом Кабардино-Балкарской Республики, а через два года его повысили до народного артиста. В 2007 года певцу было присвоено звание заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии.

Певец дважды представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение»: в 2006 году с песней «Never Let You Go», заняв второе место, и в 2008 году с песней «Believe», с которой он стал первым исполнителем из России, победившим на главном международном песенном состязании Европы.