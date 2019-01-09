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«Хочется ширяться»: Пригожин признал серьезную проблему 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Цензура не спасет современную российскую музыку. Под нее хочется не объясняться в любви, а ширяться. Победить этот трэш и хаос невозможно, уверен Иосиф Пригожин.
В современной российской музыке надо создавать здоровые тренды и бороться за них. Только так можно справиться с господствующим трэшем и хаосом. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал предложение певца Димы Билана: артист считает, что стране нужны специальные структуры для оценки качества музыкальных композиций.
"Я уверен, что сейчас цензуру ввести практически невозможно. Хотя ящик Пандоры уже открыт. Победить этот трэш и хаос — сложно, потому что новое поколение растет на том самом трэше и хайпе, без которого невозможно существовать музыканту. Нужно не вводить цензуру, а бороться за здоровые тренды, создавать их", — заявил продюсер.
По словам Пригожина, сегодня не только в России, но и на Западе музыканты перестали быть примером для подражания. Они перестали творить, поэзия давно закончилась, подчеркивает Пригожин.
"Раньше под музыку делали предложения, занимались сексом, а сегодня только ширяться захочется. Музыка превратилась в одноклеточный фастфудовый инструмент исключительно для зарабатывания денег. Взрослые артисты сейчас тоже сели на волну этого хайпа", — высказал свою точку зрения продюсер в эфире НСН.
Продюсер видит проблему и в том, что в музыкальной сфере появилось множество случайных людей. Пригожин напомнил, что, к примеру, Билан и Дробыш получили музыкальное образование и посвятили музыке всю жизнь и вложили в это большой труд. А для сравнения вспомнил Ольгу Бузову — которую просто "протащили" на сцену. Возможно, Бузова хорошая телеведущая — но к музыке она никакого отношения не имеет, уверен Пригожин.
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Комментарии2
Шоу-бизнес , Дима Билан , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова
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