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Толкалина призналась в любви к России 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Актриса Любовь Толкалина провела Новый год в России. Она высмеяла звезд, которые предпочитают проводить праздники в теплых странах.
Актриса решила отметить Новый год в Рязанской области. В своем микроблоге в Instagram она разместила фотографию природы в лучах заката.
"Мальдивы, говорите… Вот они закаты наши… Без фильтров… Рязанские мы, степные…", — написала Толкалина. В комментарии она добавила, что трепетно относится к тому месту, где выросла. "Здесь мой дом, мои родные, мой путь, мой народ, которому нужна поддержка", — поделилась Любовь.
Пользователи поддержали актрису и стали восхищаться красивым пейзажем.
"Никакие Мальдивы не сравнятся с нашей землей, ее просторами, природой и самое большое богатство России — люди!", "Сейчас жалко пропустить любое мгновение нашей чудесной зимы. Нашего Рождества, со снегом, морозом… Такая красота!", "Вот она красотища, вот это сила природы, а не какие-то Мальдивы. Еще сани и тройка лошадей", делились своими мыслями подписчики.
Ранее актриса привлекла внимание поклонников снимком, где она запечатлена с заметно округлившимся животом. Многие поклонники заподозрили, что Толкалина ожидает рождения ребенка. Однако вскоре звезда опровергла эти слухи. Любовь примерила накладной живот для роли в новом проекте.
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Шоу-бизнес , Любовь Толкалина , Рязанская Область
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