Толкалина призналась в любви к России

Актриса Любовь Толкалина провела Новый год в России . Она высмеяла звезд, которые предпочитают проводить праздники в теплых странах.

Актриса решила отметить Новый год в Рязанской области . В своем микроблоге в Instagram она разместила фотографию природы в лучах заката.

"Мальдивы, говорите… Вот они закаты наши… Без фильтров… Рязанские мы, степные…", — написала Толкалина. В комментарии она добавила, что трепетно относится к тому месту, где выросла. "Здесь мой дом, мои родные, мой путь, мой народ, которому нужна поддержка", — поделилась Любовь.

Пользователи поддержали актрису и стали восхищаться красивым пейзажем.

"Никакие Мальдивы не сравнятся с нашей землей, ее просторами, природой и самое большое богатство России — люди!", "Сейчас жалко пропустить любое мгновение нашей чудесной зимы. Нашего Рождества, со снегом, морозом… Такая красота!", "Вот она красотища, вот это сила природы, а не какие-то Мальдивы. Еще сани и тройка лошадей", делились своими мыслями подписчики.

Ранее актриса привлекла внимание поклонников снимком, где она запечатлена с заметно округлившимся животом. Многие поклонники заподозрили, что Толкалина ожидает рождения ребенка. Однако вскоре звезда опровергла эти слухи. Любовь примерила накладной живот для роли в новом проекте.