Опубликована последняя песня лидера Linkin Park

В сети появилась посмертная песня лидера Linkin Park

Гитарист группы Lamb Of God Марк Мортон выпустил сингл , записанный совместно с покойным лидером группы Linkin Park Честером Беннингтоном.

Как сообщает MusicFeeds, песня Cross Off была записана в 2017 году всего за несколько месяцев до трагической гибели певца.

Трек войдет в альбом, который Мортон готовит к выходу 1 марта.

Анонсируя релиз песни, Марк Мортон отметил голос Беннингтона, который невозможно перепутать ни с каким другим.

"Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер", — признал он.