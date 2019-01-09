Опубликована последняя песня лидера Linkin Park

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В сети появилась посмертная песня лидера Linkin Park 

Газета.Ru + ещё 3 23 минуты назад
Гитарист группы Lamb Of God Марк Мортон выпустил сингл, записанный совместно с покойным лидером группы Linkin Park Честером Беннингтоном.
Как сообщает MusicFeeds, песня Cross Off была записана в 2017 году всего за несколько месяцев до трагической гибели певца.
Трек войдет в альбом, который Мортон готовит к выходу 1 марта.
Анонсируя релиз песни, Марк Мортон отметил голос Беннингтона, который невозможно перепутать ни с каким другим.
"Это божий дар. Ты слышишь Честера и знаешь, что это Честер", — признал он.
Ранее участник группы Linkin Park Майк Шинода анонсировал свой первый сольный альбом.
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