Анастасия Квитко переборщила с фотошопом

Подписчики Анастасии досконально изучили новый снимок, заметив, что обивка дивана, на которой сидит модель, немного поплыла рядом с ее бедрами. По всей видимости, она пыталась убрать «лишнее» на бердах, не заметив, как это влияет на качество снимка. Самые внимательные подписчики «русской Кардашян» отметили, что «поплыла» не только обивка дивана, но и оконная рама, виднеющаяся на фоне руки, которую Анастасия тоже пыталась сделать тоньше.