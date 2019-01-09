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Анастасия Квитко переборщила с фотошопом 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Модель Анастасия Квитко прославилась благодаря пышным формам, а также своим неумением правильно использовать фоторедактор. В очередной раз она допустила ошибку, пытаясь при помощи специальной программы улучшить свою фигуру.
Подписчики Анастасии досконально изучили новый снимок, заметив, что обивка дивана, на которой сидит модель, немного поплыла рядом с ее бедрами. По всей видимости, она пыталась убрать «лишнее» на бердах, не заметив, как это влияет на качество снимка. Самые внимательные подписчики «русской Кардашян» отметили, что «поплыла» не только обивка дивана, но и оконная рама, виднеющаяся на фоне руки, которую Анастасия тоже пыталась сделать тоньше.
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