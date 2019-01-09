На «Доме-2» нашли смертельную болезнь

Звезда "Дома-2" Лера Фрост пришла в ужас, узнав тайну проекта. Молчать девушка не стала и намекнула в соцсети, что на телестройке нашли смертельную болезнь.

"Сегодня тот редкий случай, когда я включила тв. Хочу сказать вот что. Мне впервые стыдно за то, что я была на Д2. Такой грязи, дешевизны и деградации я никогда не видела", — написала Лера в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. Ред.).

Фрост заявила, что один из новых участников шоу серьезно болен.

"Приводить новеньких, без определённых справок на определённые заболевания это уж перебор. В будущем я бы не хотела бы чтобы пол-проекта передохло. P. S. Руководство уже в курсе о чём я. Надеюсь, что я вовремя", — заявила Лера.

Подписчики Фрост не на шутку испугались. В комментариях люди попросили Леру раскрыть секрет — кто и чем болен на "Доме-2". Однако звезда телестройки оставила все мольбы без внимания.