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На «Доме-2» нашли смертельную болезнь 

ТВ Центр + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Звезда "Дома-2" Лера Фрост пришла в ужас, узнав тайну проекта. Молчать девушка не стала и намекнула в соцсети, что на телестройке нашли смертельную болезнь.
"Сегодня тот редкий случай, когда я включила тв. Хочу сказать вот что. Мне впервые стыдно за то, что я была на Д2. Такой грязи, дешевизны и деградации я никогда не видела", — написала Лера в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены. — Прим. Ред.).
Фрост заявила, что один из новых участников шоу серьезно болен.
"Приводить новеньких, без определённых справок на определённые заболевания это уж перебор. В будущем я бы не хотела бы чтобы пол-проекта передохло. P. S. Руководство уже в курсе о чём я. Надеюсь, что я вовремя", — заявила Лера.
Подписчики Фрост не на шутку испугались. В комментариях люди попросили Леру раскрыть секрет — кто и чем болен на "Доме-2". Однако звезда телестройки оставила все мольбы без внимания.
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