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Пожилая супруга Гогена Солнцева сняла квартиру по соседству с мужем и следила за ним 

Teleprogramma.pro 53 минуты назад
Фото: Instagram
В прошлом году 38-летний Гоген Солнцев взял в жены пожилую женщину Екатерину Терешкович. Общественность скептически отнеслась к такому союзу. Многие подозревали, что долго влюбленные не будут вместе. Первое время Гоген и его избранница демонстрировали семейную идиллию на зло хейтерам, но потом между ними произошел разлад. Терешкович сделала круговую подтяжку лица, чтобы выглядеть моложе, но после операции женщина перестала заниматься домашним хозяйством. Поведение супруги насторожило Солнцева, а затем он начал ее ревновать к другим мужчинам и выгнал из дома.
Последние несколько месяцев супруги пытаются наладить отношения. Они пытаются общаться друг с другом. Также Гоген настоял на том, чтобы Терешкович встретилась со своей дочерью и извинилась за свой поступок. Напомним, что во время съемок одной из телепередач женщина приревновала наследницу к мужу и жестоко ее избила. На днях Солнцев стал героем ток-шоу «Прямой эфир» и рассказал о том, как дела в его семье обстоят теперь.
«Я никогда не мог подумать, что женщина, которую я любил и люблю, окажется настолько нестабильна, что превзойдет меня в этой нестабильности. У людей меняется настроение, да, но то, что произошло около месяца назад, меня испугало. Я мог бы оказаться сейчас даже мертвым. Она могла бы схватить нож и бросить его в меня», — поделился Гоген.
Он отметил, что вполне мог прислушаться к обществу и развестись с Екатериной Львовной, но все же решил ей помочь.
«Она пережила наркоз, сложнейшую пластическую операцию. Это был непростой период», — пояснил герои передачи.
Мужчина также признался, что его жена впервые за 20 лет снова начала употреблять спиртные напитки. Этот факт сильно расстраивает Солнцева. В ходе эфира выяснилось, что и сама Терешкович не хочет расставаться с супругом. Она сняла квартиру в доме по соседству с Гогеном, чтобы из подзорной трубы наблюдать за возлюбленным. Однако когда супруг пришел в гости к ней, то увидел множество пустых бутылок из под пива, которые были спрятаны в шкафах. Именно после этого инцидента пара обратилась к психотерапевту. Они надеются, что смогут спасти свой брак.
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