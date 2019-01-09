Новогоднее шоу Урганта удалили с YouTube

Блогер Михаил Кшиштовский заявил, что новогоднее шоу «Голубой Ургант» удалили с сервиса YouTube из-за нецензурных слов, выложенных на столах гостей блестками. Об этом он рассказал в твиттере и опубликовал скриншоты телепрограммы.

Блогер отметил, что речь идет о словах, обозначающих половые органы. Запись «Голубого Урганта» доступна на сайте «Первого канала», но, по данным Medialeaks, «спорные» кадры из нее вырезали.

Подписчики Кшиштовского также заметили на записи «Голубого Урганта» кожуру мандаринов, выложенную в виде мужского полового органа.