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Новогоднее шоу Урганта удалили с YouTube 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Блогер Михаил Кшиштовский заявил, что новогоднее шоу «Голубой Ургант» удалили с сервиса YouTube из-за нецензурных слов, выложенных на столах гостей блестками. Об этом он рассказал в твиттере и опубликовал скриншоты телепрограммы.
Блогер отметил, что речь идет о словах, обозначающих половые органы. Запись «Голубого Урганта» доступна на сайте «Первого канала», но, по данным Medialeaks, «спорные» кадры из нее вырезали.
Подписчики Кшиштовского также заметили на записи «Голубого Урганта» кожуру мандаринов, выложенную в виде мужского полового органа.
Новогодний выпуск «Вечернего Урганта» под названием «Голубой Ургант» показали вечером 30 декабря. В программе, пародирующей формат «Голубых огоньков», снялись Иван Дорн, Монеточка, Гречка, группа Little Big, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный и другие артисты.
Шоу-бизнес , Михаил Кшиштовский , Иван Дорн
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