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Проведенная в домашних условиях опасная процедура Кардашьян шокировала врачей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Runholy.com
Пластические хирурги обвинили блогера в пропаганде опасной для здоровья процедуры по уходу за лицом Vampire Facial, используемой участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян. Об этом сообщает The Sun.
Лорен Шиверс (Lauren Shivers) под никнеймом RunHoly опубликовала пошаговую инструкцию по проведению процедуры Vampire Facial в домашних условиях, при которой используют плазму крови, взятую из руки пациента, для омоложения кожи лица. Шиверс отметила, что не считает себя профессионалом и призвала пользователей сети действовать на собственный страх и риск.
«Я понимаю, что это радикальный метод, после которого у многих людей будут проблемы», — написала она.
Опубликованная публикация вызвала возмущение среди врачей. Хирург Кристофер Инглфилд (Christopher Inglefield) предупредил, что выполнение лицевой процедуры с использованием плазмы крови может привести к слепоте, повреждению нервов, а также к заражению и гибели тканей.
Специалист в области дерматологии Адил Шераз (Adil Sheraz) также посоветовал отказаться от хирургического вмешательства для улучшения состояния кожи лица и вместо этого пересмотреть пищевые привычки.
Изначально бьюти-процедура Vampire Facial стала популярна благодаря 38-летней Ким Кардашьян, однако телезвезда проходила ее только в специализированных клиниках.
В декабре 2018 года участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст показала способ скрыть недостатки лица при помощи макияжа. На видео, снятом модным журналом, 38-летняя Кардашьян делится способом нанесения макияжа «смоки» и демонстрирует на камеру псориаз в области щек.
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Шоу-бизнес , Ким Кардашьян
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