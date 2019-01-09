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«Другая половина погибнет»: Щербаков откровенно о борьбе с раком 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Борис Щербаков стал гостем программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1". Актер рассказал, что главная в его жизни опора — это жена Татьяна.
Борис Щербаков со студенческой скамьи женат на красавице по имени Татьяна. Артист признается, что не был верен любимой, однако та его всегда прощала.
"Я многое пережила за годы брака. Измены были, я мужа выгоняла, потом прощала. Было трудно. Но ведь когда мы познакомились, Боре было всего 19 лет. Он всегда был привлекательным, и однажды, узнав про интрижку, я подала на развод. Но он стал шелковым, жил дома и был идеальным. И потом я как-то забыла, что мы с ним, оказывается, развелись", — призналась супруга знаменитости.
Последние несколько лет Щербаков не отходит от жены ни на шаг. У Татьяны обнаружили онкологическое заболевание. Артист надеется, что благодаря его заботе болезнь отступит.
"Я не считаю, что что-то изменилось, если родной человек попадает в беду, надо держаться друг за друга. Я считаю, что она моя опора и надежда. Мы с ней одно существо, которое невозможно разорвать. Если от этого существа что-то оторвется, то другая половина погибнет также. Тазобедренный сустав мы заменим и все будет хорошо", — поведал Щербаков ведущему Борису Корчевникову.
Также актер вспомнил, как много лет назад впервые увидел свою избранницу. В его комнату в общежития Школы-студии МХАТ по ошибке подселили девушку. Борис с порога предложил растерянной незнакомке жить вместе.
Позже выяснилось, что барышню, претендующую на комнату Бориса, зовут Татьяна и она замужем. К слову, у Щербакова тогда была другая девушка. Однако через год настойчивых ухаживаний Татьяна сдалась: развелась с первым мужем и вышла замуж за будущую звезду.
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Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Борис Щербаков
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