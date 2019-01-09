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Звезда «Уральских пельменей» высмеяла малоимущих россиян 

Дни.ру 25 минут назад
Фото: instagram.com/isaevserge
Артист Сергей Исаев опубликовал в своем Instagram ролик, который вызвал гнев многих пользователей. Звезда коллектива "Уральские пельмени" высмеяла россиян, которые не могут позволить себе дорогой отдых.
Сергей Исаев отправился вместе с семьей и друзьями в Таиланд. На видеозаписи с отдыха он запечатлен вместе со спортсменом Сергеем Харитоновым.
"Дорогие друзья! Мы хотим рассказать вам правду о том, что творится на островах…", — начал свою речь артист. "Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин, алкоголь. Мы уже не знаем, как с этим бороться", — поясняет звезда "Уральских пельменей".
Харитонов добавил, что все туристы "чувствуют себя некомфортно" и выглядят "несчастными". Чтобы избежать такой "плохой" погоды, они советуют россиянам отдыхать на курортах Краснодарского края. В конце шуточного обращения друзья поздравили подписчиков с праздниками.
Не все пользователи оценили иронию участника "Уральских пельменей". "Если перефразировать известное изречение из комедийного фильма — "Отдыхайте, граждане, на заграничных курортах, если у вас, конечно, есть деньги“, остальных это не касается", "Ну, по поводу курортов Краснодарского края — как-то не очень красиво. Вам это популярности не добавит", передает комментарии возмущенных подписчиков Ura.ru.
Некоторые поклонники, наоборот, похвалили чувство юмора Исаева и Харитонова и пожелали им хорошего отдыха: "Ребята, отдыхайте там по полной! Ждем ваших концертов!", "Хорошего отдыха!", "Приятного Вам отдыха!", "Этим летом там отдыхали! Рай!", "Красавцы!".
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Шоу-бизнес , Сергей Исаев , Сергей Харитонов , РИА Ura.ru , Таиланд
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