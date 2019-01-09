Муж Бабкиной признался в растрате

После ударных трудовых праздничных концертов и съемок муж Надежды Бабкиной решил отдохнуть на Мальдивах и посоветовал всем трудоголикам последовать своему примеру.

«Путешествуйте, друзья. Как можно чаще, как можно обильнее, красочнее и сочнее. Восставайте против своей лени и укладу повседневности, поскольку нет ничего губительнее для жизни, чем эта ленная скука. Если нет денег — езжайте на велосипедах или протирайте в дыры, и так уже, стоптанные сандалии» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призвал он своих поклонников.

Также Евгений Гор обратился к тем, у кого нет проблем с финансами, чтобы «не тратили деньги на ветер», а разделили их с теми, кто нужается.

В своей подписи к красивому фото с отдыха он мимоходом отметил, что сам однажды «просадил два миллиона далларов», чем шокировал читателей. Откуда у артиста такие деньги? Многие заподозрили, что растрата коснулась не только кармана Евгения, но и подорвала их семейный бюджет с Надеждой Бабкиной. Однако Гор не уточнил, откуда взялись деньги и куда исчезли. Возможно, потери связаны с неудачной попыткой открыть собственный бизнес? Известно, что недавно музыкант купил свечной завод. Но как обстоят дела на предприятии, информации нет.

Кстати, читатели поинтересовались, не проводит ли молодой муж Бабкиной время с Анастасией Волочковой, которая также, по традиции, отдыхает на Мальдивах и публикует интересные фото с отдыха. Евгений Гор категорически отверг все подозрения. Он написал, что находится с балериной «вообще на разных островах, хотя ее растяжки хватило бы, чтобы острова соединить».