Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муж Бабкиной признался в растрате 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: Instagram
После ударных трудовых праздничных концертов и съемок муж Надежды Бабкиной решил отдохнуть на Мальдивах и посоветовал всем трудоголикам последовать своему примеру.
«Путешествуйте, друзья. Как можно чаще, как можно обильнее, красочнее и сочнее. Восставайте против своей лени и укладу повседневности, поскольку нет ничего губительнее для жизни, чем эта ленная скука. Если нет денег — езжайте на велосипедах или протирайте в дыры, и так уже, стоптанные сандалии» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — призвал он своих поклонников.
Также Евгений Гор обратился к тем, у кого нет проблем с финансами, чтобы «не тратили деньги на ветер», а разделили их с теми, кто нужается.
В своей подписи к красивому фото с отдыха он мимоходом отметил, что сам однажды «просадил два миллиона далларов», чем шокировал читателей. Откуда у артиста такие деньги? Многие заподозрили, что растрата коснулась не только кармана Евгения, но и подорвала их семейный бюджет с Надеждой Бабкиной. Однако Гор не уточнил, откуда взялись деньги и куда исчезли. Возможно, потери связаны с неудачной попыткой открыть собственный бизнес? Известно, что недавно музыкант купил свечной завод. Но как обстоят дела на предприятии, информации нет.
Кстати, читатели поинтересовались, не проводит ли молодой муж Бабкиной время с Анастасией Волочковой, которая также, по традиции, отдыхает на Мальдивах и публикует интересные фото с отдыха. Евгений Гор категорически отверг все подозрения. Он написал, что находится с балериной «вообще на разных островах, хотя ее растяжки хватило бы, чтобы острова соединить».
WomanHit.ru: последние новости
Криса Кельми похоронили тихо, без почестей Россия может потерять Волочкову Эвелина Бледанс получила неожиданный удар в спину
Комментарии1
Шоу-бизнес , Мальдивы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москву придет оттепель
Пока вы спали: Новые угрозы 2019 года6
Скандал на похоронах Криса Кельми39
Депутат предложил изменить новогодние каникулы63
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных27
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
03:46
Скандал на похоронах Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:55
Порошенко сделал Филарета «Героем Украины»
В мире Конфликты
01:00
Завершился фестиваль света в Санкт-Петербурге
Общество
00:31
Слон ограбил и повертел хоботом девушку
Общество Происшествия
01:31
Москвичи скупили старые указатели метро на 2 млн рублей
Новости Москвы
00:18
В Подмосковье убили полицейского
Происшествия
00:16
Голова Снегурочки чуть не покалечила девочку
Общество Происшествия
00:11
Собчак выложила «телкофото с политическим подтекстом»
Шоу-бизнес
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение