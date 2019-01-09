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Фанаты раскритиковали Шнурова за то, что он пьет пиво из бокала 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Instagram
Музыкант опубликовал фото из ресторана в Мюнхене.
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разочаровал своих фанатов новым фото в Instagram. Певец выложил снимок, на котором он пьет пиво, и, судя по геотегу, делает он это в Мюнхене. Фанаты не оценили строгий вид кумира и бокал, из которого он пьет напиток.
Некоторые с грустью отметили также, что поет Шнуров про то, что в «Питере — пить», а сам пьет в Мюнхене. Другие указали на то, что Шнуров стал слишком интеллигентно выглядеть. Некоторые также подметили, что фото музыкант опубликовал без стихотворения, как обычно.
«Ну, несерьезно. В Мюнхене пиво в бокале, без белой мюнхенской колбаски, без шляпы с пером», «Да, Бокал! Бросается в глаза», «Кто же так пиво пьёт!», — написали подписчики в комментариях. Отметим, что многие фанаты после участия Шнурова в шоу «Голос» стали отмечать, что открыли его с другой стороны, и он оказался более интеллигентным человеком, чем они думали.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Мюнхен
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