Фанаты раскритиковали Шнурова за то, что он пьет пиво из бокала

Музыкант опубликовал фото из ресторана в Мюнхене

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров разочаровал своих фанатов новым фото в Instagram. Певец выложил снимок, на котором он пьет пиво, и, судя по геотегу, делает он это в Мюнхене. Фанаты не оценили строгий вид кумира и бокал, из которого он пьет напиток.

Некоторые с грустью отметили также, что поет Шнуров про то, что в «Питере — пить», а сам пьет в Мюнхене. Другие указали на то, что Шнуров стал слишком интеллигентно выглядеть. Некоторые также подметили, что фото музыкант опубликовал без стихотворения, как обычно.