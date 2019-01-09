Бледанс ударили коленом в спину на борту самолета

Телеведущая пожаловалась подписчикам в Instagram на хамское поведение пассажира самолёта «Сочи-Москва». Мужчина ударил коленом кресло, на котором сидела звезда, в результате чего Блёданс теперь жалуется на боли в спине.

По словам актрисы, 9 января она возвращалась в столицу с гастролей. Труппе театра пришлось лететь эконом-классом. Когда женщина заняла своё место, сзади сидящий мужчина «в грубой форме» попросил телеведущую привести её кресло в вертикальное положение. Блёданс ответила, что сделает это после рекомендации членов экипажа, поскольку ещё не все пассажиры заняли свои места.

«На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился», — сетует Блёданс (орфография и пунктуация автора сохранены).

Телеведущая отметила, что удар пришёлся прямо в травмированный на сцене отдел позвоночника, и теперь женщина ощущает сильные боли в спине. В посте Бледанс просит совета у подписчиков, стоит ли выставить в сториз фото «хама». Перед этим она уже разместила информацию с номером рейса и местом «скандалиста».

Пользователи неоднозначно отреагировали на сообщение телезвезды. Большинство поддержали актрису.

«Да был бы он мужик, разве бы он так поступил.. ?!», — негодует @ namili26 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ну вот, потом такой мужчина воспитает таких же детей. Другого воспитания он дать им не сможет», — рассуждает @angelika_sun_.

Впрочем некоторые подписчики сочли поведение Блёданс неадекватным.

«Как можно было опустить кресло, когда не все ещё расселись?» — недоумевает @stellla666.

«Из мужчины прям монстра сделали», — заметила @albina_velikockaya.

Публикация уже собрала почти 19 тысяч лайков.