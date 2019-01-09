СМИ: Адель уходит со сцены и закрывает свой музыкальный бизнес

Появилась плохая новость для всех любителей творчества знаменитой британской певицы Адель . В свои 30 лет артистка добилась мирового признания, большого количества наград за свой сильный проникновенный голос и сценическое мастерство. Но оказалось, что она готова отказаться от успешной музыкальной карьеры ради семьи.

У многих замужних женщин, как правило, есть возможность выбирать — работать или ограничиться домашними делами. У представительниц творческих профессий порой такого выбора нет — им очень сложно совмещать гастрольную деятельность, которая зачастую требует полной самоотдачи, с воспитанием детей. Кто-то решает возложить свою жизнь на алтарь искусства, как в свое время это сделала актриса Людмила Гурченко , а кто-то посвящает себя мужу и детям. Везде есть плюсы и минусы и желательно не впадать в крайности, но нередко они случаются.

Британская певица Адель решила уйти со сцены и закрыть свой музыкальный бизнес, чтобы проводить максимум времени с мужем и шестилетним сыном. По крайней мере, так утверждают зарубежные таблоиды, которые распространили соответствующую информацию. Отмечено, что звезда больше не намерена давать концерты и петь вживую где бы то ни было.

Знаменитость уже подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса и налоговой отчетности, где учитывались ее доходы. Многие не верят, что Адель действительно откажется от любимой работы, но еще летом прошлого года она заявляла, что хочет сконцентрироваться на роли матери, потому вполне вероятно, что поклонники больше никогда не увидят ее выступлений. Есть и те, кто считает, что исполнительница просто пытается привлечь к себе максимум внимания и еще лет 20 будет давать «прощальные» концерты, как примадонна российской эстрады Алла Пугачева

Кстати, что касается Аллы Борисовны, то в апреле она даст концерт в честь своего 70-летнего юбилея, правда, продажа билетов на грандиозное мероприятие уже обернулась скандалом.