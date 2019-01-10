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«Трэш и вседозволенность»: российской музыке вынесли приговор 

Дни.ру + ещё 28 21 минуту назад
Фото: pixabay.com
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян рассуждает о возможности введения цензуры для музыкантов. Поводом для размышлений стало спорное заявление певца Димы Билана о необходимости создания контролирующих организаций.
Билан выступил на фестивале Russian Music Festival, который прошел с 31 декабря по 8 января в столице Объединенных Арабских Эмиратов. После концерта он поделился своими мыслями о состоянии современной музыкальной индустрии. Он уверен, что сейчас "в западной музыке происходит какой-то хаос". По мнению поп-певца, в России должны появиться структуры, которые не позволят артистам "сваливаться в абсолютный "трэш" и вседозволенность".
Манукян сообщил, что дискуссии о введении творческой цензуры ведутся уже давно. "В той или иной мере о цензуре в шоу-бизнесе говорят и артисты, и продюсеры. К примеру, недавно Иосиф Пригожин предложил штрафовать артистов за мат со сцены на сумму в один миллион рублей. Дима Билан, как я понимаю, говорит о некоем возрождении художественных советов. Об этом же высказывался недавно и Михаил Боярский", — отметил член экспертного совета.
Чиновник согласен с Димой Биланом в том, что российский шоу-бизнес старается во всем подражать западному. И если многие отечественные музыканты считают, что пришло время создать контролирующие организации, то нужно "засучить рукава". Тем не менее Манукян продолжает надеяться на добропорядочность самих исполнителей. "Я прежде всего выступаю за самоцензуру артистов. Именно она позволяет сохранить хрупкий баланс и не позволить себе скатываться к трэшу и вседозволенности", — заключил он.
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Комментарии11
Шоу-бизнес , Дима Билан , Михаил Боярский , Иосиф Пригожин , Госдума , ОАЭ
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