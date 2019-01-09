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Скандал на похоронах Криса Кельми

Дима Билан захотел ввести цензуру на эстраде 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Певец Дима Билан заявил о необходимости введения цензуры в современной популярной музыке. Его мысли записал «Московский комсомолец».
Билан считает, что в западной музыке сейчас происходит полный хаос. Этого никак нельзя допустить в России, по его мнению. Певец очень недоволен вседозволенностью, которая правит современной эстрадой.
«Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит, — перебор», — цитирует певца «Московский комсомолец».
Дима Билан дал это интервью журналистам после своего выступления на сцене крупнейшего музыкального фестиваля российских звезд за рубежом Russian music festival, который прошел в Абу-Даби. Билан также поделился своими планами на ближайшее будущее — на данный момент он отдыхает там, где «вакуумно тихо и много воды».
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Комментарии7
Шоу-бизнес , Дима Билан , Московский комсомолец
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