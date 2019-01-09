Дима Билан захотел ввести цензуру на эстраде

Билан считает, что в западной музыке сейчас происходит полный хаос. Этого никак нельзя допустить в России , по его мнению. Певец очень недоволен вседозволенностью, которая правит современной эстрадой.

«Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит, — перебор», — цитирует певца «Московский комсомолец».

Дима Билан дал это интервью журналистам после своего выступления на сцене крупнейшего музыкального фестиваля российских звезд за рубежом Russian music festival, который прошел в Абу-Даби. Билан также поделился своими планами на ближайшее будущее — на данный момент он отдыхает там, где «вакуумно тихо и много воды».