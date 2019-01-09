Певица Ольга Бузова уходит в свой долгожданный отпуск. Артистка вместе с сестрой отправилась на Мальдивы, где планирует отпраздновать свой День рождения.
Ольга призналась, что только в январе может позволить себе отложить дела. Она обратилась ко всем, кто собрался связаться с ней по рабочим вопросам, попросив не беспокоить ее.
«Обещаю, как минимум себе, не отвечать на рабочие сообщения (но это не точно). Так и знайте не пишите мне по работе, с сегодняшнего дня я в отпуске. Безумно приятно, что в этом году мы вырвались вместе со своей любимой сестренкой», — написала звезда.