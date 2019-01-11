Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Градский сватает супругу молодым мужчинам 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Музыкант и эстрадный исполнитель Александр Градский рассказал об отношениях со своей гражданской женой Мариной Коташенко.
По его словам, отсутствие выдающейся внешности не мешало ему быть популярным у красивых женщин. "Можно не соответствовать киностандартам и иметь успех у красивых женщин. Лично я пользовался успехом", — цитируют Градского "Дни.ру".
"Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной", — смеется Градский.
Градский и Коташенко живут в гражданском браке уже 15 лет. Они воспитывают двоих сыновей — Александра и Ивана.
Газета.Ru: последние новости
Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук Ради Арнтгольц Богатырев бросил эстонскую невесту Известный певец плюнул в рот ребенку и пнул его
Шоу-бизнес , Марина Коташенко , Александр Градский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Курилы Японии не достанутся»70
Москва отреагировала на угрозы Лукашенко279
Обвиняемые в изнасиловании врачи сделали заявление40
Стала известна судьба Тушинского тоннеля после ЧП2
Белоруссия повернулась в сторону США648
Видео
03:23
В США начали подготовку к режиму ЧП
В мире США
00:27
ЦОДД выступил с предупреждением из-за ЧП в Москве
Происшествия
10:29
Найден способ защитить Курилы от Японии
Политика
00:30
Автомобильную дорогу заблокировали тюлени
Общество Происшествия
03:10
Китай показал посадку на обратную сторону Луны
Наука и техника Технологии
10:37
«Ты за каждое свое слово ответишь»
Украина В мире
01:00
Галкин поставил на место Преснякова
Шоу-бизнес
00:12
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
Технологии Наука и техника
00:39
Пилот спас туриста, совершив сложнейший маневр
Общество
02:12
Трамп воспользовался провальной идеей Порошенко
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение