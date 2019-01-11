Градский сватает супругу молодым мужчинам

По его словам, отсутствие выдающейся внешности не мешало ему быть популярным у красивых женщин. "Можно не соответствовать киностандартам и иметь успех у красивых женщин. Лично я пользовался успехом", — цитируют Градского "Дни.ру".

"Я далеко не самый богатый человек, на которого могла бы рассчитывать Марина. С ее данными она способна заинтересовать мужчину намного богаче, моложе и красивее, чем я. Поэтому мне удобнее считать, что ей нравится быть рядом именно со мной", — смеется Градский.

Градский и Коташенко живут в гражданском браке уже 15 лет. Они воспитывают двоих сыновей — Александра и Ивана.