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Шатающегося Брюса Уиллиса вывели под руки из лондонского клуба 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Голливудский актер Брюс Уиллис показал журналистам средний палец, когда его выводили из клуба в Лондоне. Друг артиста Стивен Иадс держал его за руку, сажая в такси, передает таблоид Daily Express.
Как отмечает New York Post, 63-летний Уиллис присутствовал на вечеринке в частном клубе, дресс-код которого обязывает посетителей-мужчин носить пиджаки. На выходе из заведения на актере пиджака не оказалось.
В марте 2018 года журналисты обнаружили британского актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», разгуливающим по проезжей части в Париже в крайне нетрезвом состоянии.
Брюс Уиллис снялся в таких фильмах, как «Пятый элемент», «Крепкий орешек», «12 обезьян», «Город грехов», «Неуязвимый» и «Армагеддон».
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Шоу-бизнес , Джон Сноу , Брюс Уиллис
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