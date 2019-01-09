Шатающегося Брюса Уиллиса вывели под руки из лондонского клуба

Bruce Willis appears to need assistance leaving nightclub https://t.co/X3XeC3ZlTr pic.twitter.com/e6wg6Bf6pT— New York Post (@nypost) 8 января 2019 г. Голливудский актер Брюс Уиллис показал журналистам средний палец, когда его выводили из клуба в Лондоне. Друг артиста Стивен Иадс держал его за руку, сажая в такси, передает таблоид Daily Express.

Как отмечает New York Post, 63-летний Уиллис присутствовал на вечеринке в частном клубе, дресс-код которого обязывает посетителей-мужчин носить пиджаки. На выходе из заведения на актере пиджака не оказалось.

В марте 2018 года журналисты обнаружили британского актера Кита Харингтона, известного по роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», разгуливающим по проезжей части в Париже в крайне нетрезвом состоянии.

Брюс Уиллис снялся в таких фильмах, как «Пятый элемент», «Крепкий орешек», «12 обезьян», «Город грехов», «Неуязвимый» и «Армагеддон».