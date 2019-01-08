Израиль показал логотип «Евровидения-2019»

Европейский вещательный союз и израильский броадкастер KAN представили логотип международного песенного конкурса «Евровидение — 2019».

Символом 64-го «Евровидения» станет золотая звезда, составленная из трех треугольников. Ее сопровождает выбранный ранее слоган соревнования «Дерзай мечтать» (Dare to Dream).

Как поясняют в KAN, треугольник — фундаментальный символ, который можно найти в искусстве и природе, он олицетворяет связь и творчество. Звезда отсылает к будущим звездам, которые прибудут в Тель-Авив, чтобы участвовать в новом «Евровидении».

В дизайне сцены будущего «Евровидения», разработанном Флорианом Видером, также используются треугольники и треугольные структуры.

Ранее стало известно, что гостей «Евровидения-2019» поселят в Тель-Авиве в палатках.