Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль показал логотип «Евровидения-2019» 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Европейский вещательный союз и израильский броадкастер KAN представили логотип международного песенного конкурса «Евровидение — 2019».
Символом 64-го «Евровидения» станет золотая звезда, составленная из трех треугольников. Ее сопровождает выбранный ранее слоган соревнования «Дерзай мечтать» (Dare to Dream).
Как поясняют в KAN, треугольник — фундаментальный символ, который можно найти в искусстве и природе, он олицетворяет связь и творчество. Звезда отсылает к будущим звездам, которые прибудут в Тель-Авив, чтобы участвовать в новом «Евровидении».
В дизайне сцены будущего «Евровидения», разработанном Флорианом Видером, также используются треугольники и треугольные структуры.
Ранее стало известно, что гостей «Евровидения-2019» поселят в Тель-Авиве в палатках.
Газета.Ru: последние новости
Причину развода Кобзона и Гурченко назвали СМИ Избивший жену Марат Башаров уехал во Францию Коллега звезды "Битвы экстрасенсов" отреагировал на ее смерть
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стала известна судьба потерянного томоса об автокефалии502
Военные добрались до крыши Скрипалей116
Подрыв американского танка показали на видео99
Астероид апокалипсиса. Спасут ли нас?18
Журналист объяснил «пьяный» вид Порошенко на фото
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение