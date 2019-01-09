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Звезда сериала «Звоните ДиКаприо» рассказал о гибели брата 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: instagram.com/aburkovskiy
Звезда сериала "Звоните ДиКаприо" Андрей Бурковский рассказал в инстаграме о смерти своего брата Александра.
10 лет назад Александр разбился во время катания на горных лыжах на курорте Шерегеш в возрасте 23 лет. "Когда его хоронили, к нему пришел весь Томск", — вспоминает Андрей. По словам актера, его брат не был знаменитостью, но умел дружить. "Он был "лишь" хорошим человеком, который умел дружить, который не мог сказать плохого слова, который не понимал, если люди за столом вдруг начинали ругаться и выяснять отношения, он в этот момент смеялся и всех мирил", — делится Бурковский, признаваясь, что брат был его лучшим другом.
В годовщину гибели брата Андрей Бурковский приехал в Томск и отметил, что в этот день вспомнить о погибшем снова собрались все его друзья и близкие.
Сериал "Звоните ДиКаприо" вышел онлайн в конце октября 2018 года.
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