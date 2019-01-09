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Скандал на похоронах Криса Кельми
Скандал на похоронах Криса Кельми

Собчак позирует на Мальдивах в купальнике в цветах флага Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак опубликовала, как она сама выразилась, «телкофото с политическим подтекстом» с отдыха на Мальдивах.
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В Instagram она заявила, что «у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха». При этом Собчак отметила, что у нее «как обычно» получилось «немного с политическим подтекстом».
Весной стало известно о желании Собчак посетить Крым «без разрешения» Киева. В итоге она все же обратилась в посольство Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это «политической шизофренией», а позже Собчак попала в базу данных сайта «Миротворец».
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Шоу-бизнес , Павел Климкин , Ксения Собчак , МИД , Мальдивы
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