Журналистка Ксения Собчак опубликовала, как она сама выразилась, «телкофото с политическим подтекстом» с отдыха на Мальдивах.
В Instagram она заявила, что «у всякой женщины должно быть хоть одно #телкофото в купальнике с отдыха». При этом Собчак отметила, что у нее «как обычно» получилось «немного с политическим подтекстом».
Весной стало известно о желании Собчак посетить Крым «без разрешения» Киева. В итоге она все же обратилась в посольство Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это «политической шизофренией», а позже Собчак попала в базу данных сайта «Миротворец».