Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Друзей покойного Криса Кельми отказались пускать на похороны 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
С певцом Криса Кельми простились, как это и планировалось, в закрытом режиме. На похоронах было не больше двадцати человек.
Кельми проводили в последний путь на Никольском кладбище Москвы. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие люди.
Были жена, сын Кристиан и двое братьев. В целом было около двадцати человек.
Стоит отметить, что родственники покойного сразу предупредили общественность, что прощание будет закрытым. На траурной церемонии не смогли присутствовать многие близкие друзья Кельми, пишет Teleprogramma.pro.
Напомним, что Крис Кельми внезапно ушел из жизни в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет.
Причины смерти автора хита "Ночное рандеву" устанавливаются.
Смерть Криса Кельми наступила 1 января, после новогодней ночи. Тело музыканта было направлено в морг.
Дни.ру: последние новости
Интимное видео сбежавшей от Фадеева фаворитки вызвало переполох Изуродовавший лицо жены Башаров покинул Россию Знаменитая модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес , Крис Кельми , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные добрались до крыши Скрипалей54
Подрыв американского танка показали на видео20
Трамп готовится ввести режим ЧП в США76
В РФ сообщили о разработке новой крылатой ракеты627
На Украине потеряли томос об автокефалии1372
Видео
00:44
Путин выстрелил из пушки в Петербурге
Общество Политика
00:42
Франция выдала России беглого экс-министра
Криминал Происшествия
00:53
«Всем хватит»: кому достанутся деньги Криса Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:32
Подробности операции по спасению Вани в Магнитогорске
Происшествия Пожары
00:42
Нью-Йорк атаковали «зловещие небесные огни»
В мире США
00:44
США выставят Москве ультиматум
В мире Криминал
00:22
Ургант лишился волос
Шоу-бизнес Сделай сам
00:53
Раскрыты шокирующие подробности похорон Кельми
Шоу-бизнес
00:51
Врачи оценили состояние спасенного в Магнитогорске младенца
Происшествия
01:46
Шторм обрушил променад в Калининградской области
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение