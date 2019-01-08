Друзей покойного Криса Кельми отказались пускать на похороны

С певцом Криса Кельми простились, как это и планировалось, в закрытом режиме. На похоронах было не больше двадцати человек.

Кельми проводили в последний путь на Никольском кладбище Москвы . На церемонии прощания присутствовали только самые близкие люди.

Были жена, сын Кристиан и двое братьев. В целом было около двадцати человек.

Стоит отметить, что родственники покойного сразу предупредили общественность, что прощание будет закрытым. На траурной церемонии не смогли присутствовать многие близкие друзья Кельми, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, что Крис Кельми внезапно ушел из жизни в собственном доме в Московской области в возрасте 63 лет.

Причины смерти автора хита "Ночное рандеву" устанавливаются.

Смерть Криса Кельми наступила 1 января, после новогодней ночи. Тело музыканта было направлено в морг.